La UEFA calienta el partido en el Etihad recordando un 4-0 del City al Madrid

El Manchester City ha publicado en las últimas horas una serie de posts en sus redes sociales calentando la previa del partido de esta noche frente al Real Madrid en el Etihad Stadium, de vuelta de octavos de la Champions. Los citizens no tiran la toalla tras el 3-0 de la ida en el Bernabéu, con un hat-trick de Fede Valverde, y confían en la remontada contra el quince veces campeón de Europa.

Bernardo ante Real Madrid 😮‍💨 pic.twitter.com/uQFr84Msuh — Manchester City (@ManCityES) March 16, 2026

Hasta ahí todo normal. Lo que ya no es tan normal es que la UEFA, de alguna forma, haya alentado a un equipo a la remontada al publicar en su cuenta de X (antes Twitter) una foto de Bernardo Silva celebrando un gol ante los blancos con el siguiente mensaje: ‘Manchester City 4 – Real Madrid 0’.

Un resultado que se produjo el 17 de mayo de 2023 en el Etihad Stadium, en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones. Con este 4-0, los citizens lograron un 5-1 global en la eliminatoria (tras el 1-1 de la ida en el Bernabéu) y por tanto sellaron su pase a la final de Estambul, que ganaron contra el Inter de Milán (1-0, con un solitario gol de Rodri Hernández) para conquistar la única Copa de Europa que hasta el momento hay en su palmarés.

"Nosotros creemos", "Quiero a mis soldados", "Todo o nada"... son algunos de los mensajes que el City ha publicado en sus redes sociales. Todos ellos, además, han sido acompañados de vídeos motivacionales protagonizados por Pep Guardiola e incluso un recopilatorio de las remontadas del club a lo largo de su historia.