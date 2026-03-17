Vinícius rubrica el billete a cuartos

El Real Madrid ha vuelto a hacer de Europa su hábitat natural. Allí donde otros tiemblan, los blancos respiran. Y en el Etihad Stadium, territorio hostil por definición, el conjunto de Álvaro Arbeloa ha firmado una victoria de carácter (1-2) ante el Manchester City para sellar su pase a cuartos de final con una autoridad que desarma relatos épicos antes incluso de que lleguen a escribirse.

En Mánchester había ruido de remontada, una palabra repetida hasta la saciedad durante toda la semana. Pero el fútbol, caprichoso, a veces liquida las ilusiones en un suspiro. Apenas veinte minutos tardó en hacerlo el Madrid. Lo que se tardó en que apareciera Vinícius Júnior y en que Bernardo Silva se inmolara en la línea de gol.

Porque todo empezó con el guion que soñaba Pep Guardiola. Salida en tromba, presión asfixiante y ocasiones encadenadas. El City rozó el gol con un disparo de Rodri Hernández, otro de Reijnders y una acción de Cherki. Incluso un balón al palo hizo temblar al Madrid, que durante los primeros minutos vivió encerrado, achicando agua y esperando su momento. Ese momento, claro, tenía que llegar. Y llegó como llegan siempre las grandes historias blancas en Europa: a la contra, con espacios y con Vinícius desatado.

✅7⃣ Vinicius acierta desde el punto de penalti y encarrila la noche madridista en Mánchester. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/fUncAJiGym — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 17, 2026

El brasileño arrancó por la izquierda, dejó atrás a su par y estrelló el balón en el poste. En el rechace, volvió a insistir. Y ahí apareció Bernardo Silva, que sacó el balón con el brazo en la línea. Penalti y expulsión. Fin de la película. No hubo dudas tras la revisión del VAR. Clément Turpin señaló el punto de penalti y mostró la roja al portugués. Vini, que había fallado desde los once metros en la ida, no perdonó esta vez ante Donnarumma. Gol, 0-1 y eliminatoria sentenciada. El global (4-0) ya era un Everest imposible de escalar para un City en inferioridad numérica.

Lo que vino después fue un ejercicio de control emocional del Madrid… con algún despiste incluido, eso sí. Porque incluso en escenarios aparentemente plácidos, el equipo blanco se permite coquetear con el caos. Y ahí apareció Erling Haaland para recordar que el City no se rinde nunca. El noruego cazó un balón suelto en el área y puso el 1-1 antes del descanso, alimentando una llama que, en realidad, ya estaba casi apagada.

Lesión de Courtois

Entre medias, otro protagonista silencioso pero decisivo: Thibaut Courtois. El belga volvió a exhibirse con una parada de reflejos a bocajarro que evitó el empate cuando el partido aún estaba por decidirse. Sin embargo, su noche terminó antes de tiempo. Una molestia en el aductor le obligó a pedir el cambio al descanso, dando entrada a Andriy Lunin.

El ucraniano, lejos de acusar la presión, respondió con solvencia. Especialmente en un disparo de Haaland nada más arrancar la segunda mitad, que despejó con una intervención de mérito. El City, pese a estar con uno menos, apretó. Empujado por el orgullo y por la frustración, embotelló por momentos a un Madrid excesivamente relajado.

Fue el único tramo en el que los de Arbeloa parecieron perder el control. La defensa se hundió, el centro del campo desapareció por momentos y los ingleses encontraron situaciones de peligro. Eso sí, casi siempre invalidadas por fuera de juego. Doku, Marmoush… todos se estrellaban contra la línea invisible del VAR.

El Real Madrid reclamó penalti en esta acción de Ait-Nouri sobre Mbappé. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4MSmw4QbCq — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 17, 2026

Mientras tanto, el Madrid esperaba su oportunidad. Porque si algo tuvo siempre el partido fue la sensación de que, si los blancos querían, podían golpear de nuevo. Y lo hicieron. Ya con el City en la lona, Vinícius apareció otra vez. Centro medido de Aurélien Tchouaméni y el brasileño, oportunista, empujó el balón para firmar su doblete y el definitivo 1-2 en el partido y el 1-5 en la eliminatoria. Ahí se acabó todo. Si es que no se había acabado ya mucho antes.

En la banda, Guardiola gesticulaba, protestaba, sonreía con ironía y acababa amonestado. Su plan se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. La remontada soñada se convirtió en una quimera imposible, en un castillo de naipes derrumbado por una acción puntual. El fútbol, a veces, no entiende de méritos ni de insistencias. Y el Madrid, en Europa, mucho menos. Porque este equipo tiene algo que no se entrena. Una mezcla de instinto, experiencia y colmillo que aparece cuando la primavera asoma en el calendario. Da igual el contexto, el rival o el escenario. El Real Madrid compite en la Champions como si jugara en casa. Como si el guion siempre estuviera escrito a su favor.

La victoria en el Etihad no solo confirma el pase a cuartos. Refuerza la sensación de que este equipo vuelve a llegar en el momento clave de la temporada. Con Kylian Mbappé de vuelta tras lesión, con Vinícius en modo superlativo y con la portería bien custodiada, los blancos se presentan como un rival temible para cualquiera. En el horizonte asoma el Bayern de Múnich. Otra noche grande, otro duelo de gigantes. Pero esa será otra historia.

De momento, el Madrid ya ha dejado claro que sigue siendo lo que siempre fue en Europa: una bestia competitiva imposible de domesticar. Y en Mánchester, una vez más, volvió a demostrarlo.



Ficha técnica

Manchester City, 1: Donnarumma; Nunes (Semenyo, m.57), Dias (Guéhi, m.46), Khusanov, Ait-Nouri; Rodri, Silva, Reijnders (Aké, m.46); Doku, Cherki y Haaland (Marmoush, m.57)

Real Madrid, 2: Courtois (Lunin, m.46); Alexander-Arnold (Carvajal, m.83), Rüdiger, Huijsen, García; Tchouaméni, Thiago (Manuel Ángel, m.74), Valverde, Güler, Vinícius y Brahim (Mbappé, m.69)

Goles: 0-1. Vinícius, p, m.22, 1-1. Haaland, m.41 y 1-2. Vinícius, m.92

Árbitro: Clément Turpin (Francia) amonestó a Guardiola (m.25, fuera del campo) y Khusanov (m.45+4) por parte del Manchester City y a Mbappé (m.76) y Alexander-Arnold, (m.80) por parte del Real Madrid. Expulsó a Bernardo (m.20)

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium (Mánchester)