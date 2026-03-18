El Sporting destroza el sueño del Bodo Glimt con una manita

El Paris Saint-Germain ha ganado este martes por 0-3 en su visita al Chelsea FC y ha avanzado a cuartos de final en la Liga de Campeones, donde también estarán el Arsenal FC, gracias a su triunfo por 2-0 ante el Bayer Leverkusen, y el Sporting de Portugal, después de derrotar por 5-0 al Bodo/Glimt.
En esta vuelta de octavos de final, el turno tempranero se disputó en Lisboa sobre el césped del Estádio José Alvalade. Y desde el inicio, pese al 3-0 encajado en la ida, los locales creyeron en la remontada. Lo dejó claro Francisco Trincão con dos ocasiones en menos de cinco minutos y en el 10' también Luis Suárez puso en apuros al guardameta visitante.
No en vano, Nikita Haikin acumuló trabajo por culpa del hiperactivo Luis Suárez. La insistencia tuvo premio pasada la media hora con el 1-0, obra de Gonçalo Inácio de cabeza en un córner. Para sacudirse la tensión, el Bodo apretó un poco y Odin Bjortuft cabeceó al larguero de cabeza en otro córner; el rebote hizo una parábola y dio de nuevo en el travesaño.
Pero aparte de eso y de un contragolpe que mandó al limbo, el conjunto noruego no daba pie con bola y se acabó hundiendo tras el descanso. En el 61' filtraron a Luis Suárez un pase raso y el colombiano ganó la carrera a su defensor, llegó al área y asistió al 2-0 a placer de Pedro Gonçalves.
En el 75', Iván Fresneda provocó con un centro que la pelota tocase en una mano de Fredrik Bjorkan dentro del área y el árbitro, a instancias del VAR, decretó un penalti que Luis Suárez convirtió en el 3-0. Acto seguido, Haikin evitó el cuarto gol lisboeta con un paradón abajo junto al poste.
Pese a los esfuerzos del portero del Bodo, la inercia favorecía a los locales y nada más empezar la prórroga se consumó la remontada con un gol de Maxi Araújo; recibió Daniel Bragança un pase hasta apurar el costado izquierdo y centró raso al área, donde Trincão domó el balón y asistió al zurdazo de Araújo que deleitó al estadio por levantar el marcador global.
De hecho, el Sporting añadió en el tiempo de prolongación un quinto gol a su cuenta; falló Haitam Aleesami en zona defensiva, Bragança recuperó esa pelota y pasó hacia la llegada por banda derecha de Rafael Nel, quien pisó área rival y marcó con un potente derechazo cerca de la escuadra.