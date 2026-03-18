"Guardiola está frustrado por haber sido eliminado otra vez por el Madrid"

El Real Madrid ya está en cuartos de la Champions League. Los blancos volvieron a ganar este martes al Manchester City, esta vez en el Etihad Stadium con un doblete de Vinícius Júnior (1-2), para meterse en la ronda de los ocho mejores del torneo y, de paso, volver a frustrar a Pep Guardiola. En el enésimo clásico moderno de la máxima competición europea, Álvaro Arbeloa le volvió a ganar la partida a un entrenador, el de Santpedor, que queda como uno de los grandes señalados en la eliminación de los citizens, tras el 3-0 de la ida en el Santiago Bernabéu y este 1-2 en Mánchester.

Así se ha puesto de manifiesto en la tertulia de Fútbol esRadio de este miércoles, con Dani Blanco como moderador y Alfredo Somoza, Sergio Heras e Ignacio Escudero como tertulianos. "Guardiola es uno de los principales culpables de la eliminación del Manchester City", decía sin tapujos Somoza para añadir que "el Real Madrid hace dos semanas llegaba destrozado. Parecía que el entrenador no valía y que le iba a pasar por encima Pep Guardiola. Al final, tanta escuela y tanta lírica que le ha echado un Real Madrid que estaba en destrucción".

A juicio de Ignacio Escudero, la clasificación del Real Madrid "es más que justa no solo por el resultado global de la eliminatoria, sino por el juego mostrado. El Manchester City no supo hacerle daño al Real Madrid y, aunque tuviera ocasiones, porque cualquier equipo en Champions League te genera ocasiones, realmente no supo morder a un equipo que supo aguantar bastante bien prácticamente durante los 180 minutos".

Además, el redactor de esRadio también tuvo un recado para Pep: "Desde que salió del FC Barcelona con el título de mejor entrenador de la historia, muchas veces autoimpuesto, se fue al todopoderoso Bayern de Múnich y luego al todopoderoso Manchester City, pero casi siempre le ha echado el Real Madrid".

Sergio Heras, por su parte, destacó que "aunque el Real Madrid pudo haberse adelantado muy pronto, con Federico Valverde sorprendiendo desde segunda línea, el Manchester City estuvo muy fuerte durante los primeros minutos" para elogiar a continuación tanto el buen planteamiento del equipo blanco como de su entrenador, Álvaro Arbeloa, al evitar que el partido "fuera un correcalles con posesiones muy largas, dosificando a los jugadores y pensando sobre todo de cara al derbi" del próximo domingo ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.

Además, los tres tertulianos y Dani Blanco hablaron en esRadio de las otras dos eliminatorias con equipos españoles, FC Barcelona-Newcastle (1-1 en la ida) y Tottenham-Atlético de Madrid (2-5), deseando la clasificación de azulgranas y colchoneros para los cuartos de final de la Champions League.