Polémica en Mánchester: el VAR perdona a Fran García e ignora el penalti a Mbappé

El enfrentamiento entre el Manchester City y el Real Madrid no solo dejó un resultado decisivo en la eliminatoria, sino también varias acciones polémicas que han generado debate. A pesar del dominio inicial del conjunto inglés, con varias llegadas peligrosas, la solidez de Thibaut Courtois evitó que el marcador se moviera en los primeros minutos.

El encuentro avanzó con intensidad, pero pronto las decisiones arbitrales comenzaron a acaparar la atención. Dos acciones protagonizadas por Fran García encendieron las protestas del equipo local, ambas revisadas por el VAR sin que se señalara infracción.

La primera jugada polémica se produjo tras un saque de esquina. En la disputa del balón con Erling Haaland, el defensa madridista pareció tocar el balón con la mano. Más adelante, ya dentro del área, un intento de robo sobre Rayan Cherki terminó con el jugador del City cayendo al suelo tras un contacto en la pierna.

🖥️💥 El VAR dejó pasar una mano de Fran García. 👉🏻 El lateral español extiende el brazo izquierdo y detiene la prolongación de Haaland dentro del área. ❌ 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜. ▪️ Pese a existir un rebote previo en su muslo, el brazo ocupa un espacio y se considera punible. pic.twitter.com/swoYsXhX6K — Archivo VAR (@ArchivoVAR) March 17, 2026

Ambas acciones fueron revisadas por el videoarbitraje, pero el colegiado decidió no señalar penalti en ninguna de ellas. Esta decisión generó frustración tanto en los jugadores como en la afición del conjunto inglés, que reclamó mayor intervención del VAR.

Por su parte, el exárbitro Estrada Fernández analizó las jugadas y fue contundente en su valoración. Según explicó, en el partido hubo dos penaltis que no se señalaron, uno para cada equipo. Especialmente crítico se mostró con la acción sobre Kylian Mbappé, a la que calificó como la más clara.

El Real Madrid reclamó penalti en esta acción de Ait-Nouri sobre Mbappé. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4MSmw4QbCq — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 17, 2026

A su juicio, el agarrón sobre el delantero debía sancionarse en el punto donde termina la acción, lo que lo convertía en penalti. Además, añadió que se trataba de una ocasión manifiesta de gol, por lo que también debería haber supuesto tarjeta roja. "Era penalti y roja", afirmó de forma tajante.

La expulsión de Bernardo Silva

Otra de las jugadas clave del encuentro fue la expulsión de Bernardo Silva. El centrocampista del City detuvo con el brazo un disparo de Vinícius Júnior dentro del área, lo que llevó al árbitro a señalar penalti tras la revisión en el VAR.

Estrada Fernández consideró correcta la decisión final, aunque criticó que el colegiado, Clément Turpin, no detectara la acción en directo. También señaló cierta confusión en la gestión de la jugada, especialmente en la comunicación con la sala VOR, lo que generó incertidumbre durante varios momentos.

El criterio arbitral y el VAR

El criterio aplicado en la expulsión se ajusta a la normativa actual, que sanciona con roja directa aquellas acciones en las que el jugador mueve el brazo hacia el balón impidiendo una ocasión clara de gol. La revisión en el VAR fue determinante para corregir la decisión inicial.

Sin embargo, el uso del videoarbitraje volvió a quedar en entredicho en otras jugadas. La falta de intervención en las acciones reclamadas por ambos equipos ha alimentado el debate sobre la consistencia en la toma de decisiones.

Reacciones y sensación de agravio

Tras el partido, el análisis arbitral y las reacciones mediáticas han incrementado la sensación de polémica, especialmente en el entorno del Manchester City. En redes sociales, numerosos usuarios han cuestionado que no se revisaran con mayor profundidad algunas de las jugadas clave.

También generó dudas la acción del penalti a favor del Real Madrid, donde inicialmente se señaló fuera de juego antes de que el VAR corrigiera la decisión. La ausencia de imágenes concluyentes sobre esa jugada contribuyó a aumentar la desconfianza.