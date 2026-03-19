Espeluznante lesión en Anfield: Noa Lang sufre la semiamputación de un dedo

El partido de vuelta de la Champions League entre el Liverpool FC y el Galatasaray dejó una de las imágenes más impactantes de la temporada. Más allá del resultado deportivo, el encuentro de Anfield estuvo marcado por la grave lesión sufrida por Noa Lang, que sufrió la semiamputación de un dedo tras un accidente con una valla publicitaria.

En el plano futbolístico, el conjunto inglés logró una remontada contundente tras imponerse por 4-0. Los goles de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah permitieron al equipo local sellar su pase a los cuartos de final. Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano tras el dramático incidente ocurrido en los minutos finales.

La acción se produjo cuando Lang intentaba proteger el balón cerca de la línea de fondo. En su intento por frenar la inercia de la jugada, apoyó la mano derecha sobre una valla publicitaria situada junto al terreno de juego. Fue en ese momento cuando su pulgar quedó atrapado, provocándole un profundo corte que derivó en una amputación parcial.

El futbolista cayó inmediatamente al césped, visiblemente afectado por el dolor. Por ello, el partido se detuvo durante varios minutos mientras los servicios médicos de ambos equipos acudían con urgencia. La escena fue especialmente angustiosa, con el jugador gritando y siendo consolado por sus compañeros mientras los sanitarios trataban de contener la hemorragia.

📍 Liverpool | Grave lesión de Noa Lang 🏟️💥

El atacante del Galatasaray protagonizó el momento más difícil de la jornada tras sufrir un accidente con el mobiliario del estadio. 📸 Las asistencias médicas reaccionaron rápido luego de que el jugador se golpeara la mano derecha,… pic.twitter.com/uEJ5OAkrIs — Centro Informativo Querétaro (@CIQueretaro) March 19, 2026

La gravedad de la herida hizo que los médicos tardaran varios minutos en conseguir estabilizar la situación y vendar la zona afectada. Durante la atención, Lang tuvo que recibir oxígeno debido al dolor intenso y al estado de shock. Finalmente, fue retirado en camilla y trasladado directamente a un hospital cercano.

El Galatasaray confirmó posteriormente el alcance de la lesión a través de un comunicado oficial, en el que detalló que el jugador había sufrido un corte profundo en el pulgar derecho y que sería operado en las siguientes horas en Liverpool, con la supervisión de su equipo médico.

En la misma línea se expresó el entrenador del conjunto turco, Okan Buruk, quien mostró su preocupación tras el encuentro. El técnico explicó que la prioridad era la atención médica inmediata y que se tomarían decisiones en función de la evolución del jugador y la necesidad de una intervención quirúrgica urgente.

El incidente generó también inquietud en el propio estadio, donde operarios revisaron la valla publicitaria implicada en el accidente para esclarecer lo ocurrido. La acción ha abierto el debate sobre la seguridad en este tipo de elementos situados al borde del terreno de juego.

El desenlace del partido dejó así un sabor agridulce en Anfield. La euforia por la remontada del Liverpool contrastó con la preocupación por el estado de Noa Lang, cuya evolución médica mantiene en vilo al entorno del fútbol. A la espera de un parte definitivo, la atención se centra ahora en su recuperación tras una de las lesiones más impactantes vistas recientemente en la competición.