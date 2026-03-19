"Si toco, está duro": El gesto de Joan García que encendió las alarmas en el Camp Nou

La noche en el Spotify Camp Nou rozaba la perfección. El FC Barcelona acababa de sellar una exhibición histórica ante el Newcastle con un contundente 7-2 que certificaba su presencia en los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, en el minuto 81, el silencio se apoderó de la grada cuando Joan García se fue al suelo sin mediar contacto alguno. El miedo invadió el campo...

Lo que parecía una parada rutinaria a disparo de Harvey Barnes terminó con el portero de Sallent agarrándose el gemelo izquierdo con gestos de evidente dolor. La entrada de los servicios médicos y el cambio inmediato por Wojciech Szczęsny activaron todas las alarmas en el seno del barcelonismo, especialmente tras ver al meta abandonar el campo por su propio pie pero con el rostro desencajado.

"Si toco, está duro": La confesión en el banquillo

Cuando el portero llegó al banquillo, las cámaras de Movistar Plus+ Deportes captaron el momento exacto en el que Joan García intentaba explicar a sus compañeros y al cuerpo técnico qué había sentido en el momento del impacto. "Si toco, está duro aquí…", murmuró el portero mientras señalaba su sóleo, una frase que en medicina deportiva suele ser indicativo de una contractura fuerte o una distensión, evitando por suerte la temida rotura de fibras.

Este contratiempo no es del todo nuevo para el canterano. Recordemos que Joan ya arrastraba unas molestias que le impidieron entrenar con normalidad el jueves y viernes pasados. La exigencia del duelo europeo parece haber pasado factura a una zona que ya estaba "al límite".

A pesar de la aparatosidad de la caída, el mensaje desde el vestuario invita a la calma. El propio Hansi Flick, en una rueda de prensa marcada por la euforia del resultado, transmitió tranquilidad al asegurar que, tras hablar con el jugador y con Eric García, las sensaciones no son graves. "Parece que no es serio, pero esperaremos a las pruebas", afirmó el técnico alemán, que respira al saber que cuenta con un relevo de plenas garantías como Szczęsny.

El calendario: Una baja estratégica

Las primeras exploraciones y las informaciones de medios como el As y la cadena COPE apuntan a una distensión muscular que mantendrá a Joan García alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente dos semanas.

Este timing resulta, dentro de la mala suerte, casi providencial para los intereses culés ya que el portero se perderá el compromiso liguero de este fin de semana ante el Rayo Vallecano. No obstante, el inminente parón internacional permitirá que el portero realice su rehabilitación sin la presión de perderse partidos clave. La idea del catalán es estar al 100% para el decisivo duelo de Liga en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, que servirá de antesala para el choque de cuartos de final de Champions contra el mismo rival.

La ambición de Joan: La Selección en el horizonte

Más allá del Barça, Joan García tiene un objetivo personal entre ceja y ceja. Según informó Helena Condis, el deseo del portero es no perderse la convocatoria de la Selección Española. Su rendimiento estratosférico esta temporada le ha colocado en todas las quinielas de Luis de la Fuente, y el jugador confía en que esta "contractura fuerte" no sea impedimento para vestir la camiseta de la selección en los próximos compromisos internacionales.

En las próximas horas, el club emitirá un comunicado oficial tras someter al jugador a una resonancia magnética. Por ahora, el barcelonismo celebra los siete goles al Newcastle, pero mantiene un ojo puesto en la enfermería, esperando que su "muro" de Sallent regrese lo antes posible para el tramo decisivo de la temporada.