Terribles noticias para el Real Madrid de cara al partido contra el Bayern

Buenas noticias para el Bayern de Múnich; inquietantes nuevas para el Real Madrid. Harry Kane, la principal amenaza del vigente campeón de la Bundesliga, llega a tiempo para el primer asalto de la eliminatoria de cuartos de Champions (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) entre dos de los grandes colosos del Viejo Continente.

El ariete inglés, destacado líder en la lucha por la Bota de Oro, el galardón al principal realizador entre las ligas europeas, entrenó con normalidad este lunes en Múnich, junto al resto de sus compañeros, antes de poner rumbo a Madrid como integrante de la nómina de convocados por Vincent Kompany para un primer asalto en el Santiago Bernabéu que se presume apasionante.

👀Revisa nuestra lista de convocados para el partidazo de mañana en Madrid por la @LigadeCampeones 🤩 pic.twitter.com/JQ4hxLFzxo — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 6, 2026

Respira el entrenador belga y también la afición del gigante bávaro, que contuvo el aliento al conocer que su delantero de referencia había sufrido una lesión en el tobillo durante su estancia en la convocatoria de la selección de Inglaterra para la primera ventana FIFA del curso.

El voraz goleador londinense no fue de la partida en ninguno de los dos compromisos de los Three Lions, ni en el empate contra Uruguay ni en la derrota frente a Japón. También se cayó del duelo de la Bundesliga que midió al Bayern frente al Friburgo, con remontada muniquesa de vértigo después de levantar un 2-0 en contra en los últimos diez minutos de encuentro, una proeza que acerca al equipo de Kompany a un título que solo una debacle le puede arrebatar.

Había preocupación entre la afición del campeón germano después de no ver ni rastro de Kane en ese compromiso doméstico, pero la inquietud comenzó a disiparla Joshua Kimmich, peso pesado en el vestuario bávaro, al asegurar que el atacante británico sería de la partida en el Bernabéu aunque fuera "en silla de ruedas".

"Supongo que podrá jugar. Se arrastrará hasta el campo si es preciso. Espero que esté en forma para el martes. Si no recuerdo mal, nunca hemos ganado allí, al menos no desde que estoy yo", añadió el futbolista alemán, cuyos pronósticos se confirmaron este mismo lunes, cuando en la víspera de la primera batalla contra el Real Madrid, la principal amenaza ofensiva del conjunto germano se ejercitó sin mayores problemas.

Registros de oro

Y es que Harry Kane, que cuenta con dos escoltas de auténtico lujo como Luis Díaz y Olise en el tridente de ataque más productivo de Europa, centra el tiro en la Liga de Campeones, esa competición que se le resiste, con la final del 2019 con el Tottenham y las semifinales de hace dos campañas, ya en el Bayern y precisamente con el Real Madrid como verdugo, como mayores hitos de su carrera. No resulta extraño que el inglés prefiriese reservarse y no correr ningún riesgo antes de un partido que tiene entre ceja y ceja.

El escenario es inmejorable y el realizador más insaciable del Viejo Continente este curso llega a Chamartín avalado por sus 48 goles en 40 partidos con el Bayern, diez de ellos en esta edición de la Champions, en la que solo le supera Mbappé, al que precisamente encontrará en el bando contrario en el Bernabéu. El francés es también su principal rival ahora mismo en la lucha por la Bota de Oro, que Kane comanda con sus 31 dianas en la Bundesliga, que le otorgan una sólida ventaja respecto a las 23 del galo en la Liga y las 22 de Haaland en la Premier League.

Más allá del choque de goleadores, también se apunta al duelo en el coliseo blanco el veterano Manuel Neuer, que a sus 40 años las ha vivido de todos los colores bajo los palos en sus numerosos encuentros ante el Real Madrid. Esta vez llega muy cuestionado después de sendos errores en los goles del Friburgo, una puesta en escena decepcionante tras varias semanas de baja por una rotura de fibras.

Kane, que estuvo cerca del Real Madrid en el verano del 23 -lo tumbó Florentino Pérez al querer esperar a Kylian Mbappé- llega enrachado y ultra motivado contra el que pudo ser su equipo. Terribles noticias para el Real Madrid.