Vinícius se sincera sobre Xabi Alonso: "No ha sido posible conectar"

Vinícius Júnior compareció en la previa del duelo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich con un discurso reflexivo, reconociendo abiertamente las dificultades vividas en los últimos meses y dejando claro que atraviesa una etapa de crecimiento tanto personal como profesional.

El brasileño quiso poner en valor lo aprendido durante ese periodo complicado, especialmente durante la etapa de Xabi Alonso a los mandos del Real Madrid, asegurando que "fue un momento de aprendizaje. Pude hacer reflexiones y mejorar como persona", una frase que resume su voluntad de evolucionar más allá del rendimiento inmediato sobre el terreno de juego.

Una relación diferente con Arbeloa

La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo ha supuesto un cambio significativo en el día a día del jugador, que ahora se siente mucho más respaldado y comprendido dentro del sistema del equipo.

Vinícius explicó que la relación con su actual técnico se basa en la claridad y la confianza mutua, elementos que considera esenciales para su rendimiento: "Con Arbeloa tengo una conexión especial. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí", afirmó, subrayando además que esa sintonía le recuerda a etapas anteriores en las que se sintió especialmente cómodo, como con Carlo Ancelotti.

En contraste, su etapa bajo las órdenes de Xabi Alonso estuvo marcada por la falta de entendimiento en el plano futbolístico, algo que el propio jugador reconoció sin rodeos.

"No ha sido posible conectar con lo que Xabi quería y lo que el equipo quería", explicó Vinícius, dejando entrever que las diferencias tácticas y de interpretación del juego dificultaron su adaptación, aunque insiste en que aquella experiencia también le sirvió para crecer.

🗣️ Vinícius Jr: "Yo no pude conectar con Xabi Alonso, cada entrenador tiene sus métodos, ahora con Arbeloa tengo una conexión maravillosa y siempre me ha dicho lo que tengo que hacer, estoy preparado para hacer GRANDES partidos para él y este club." 👏🏻 pic.twitter.com/FPxWIyr17a — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 6, 2026

Un momento complicado superado

El extremo también se detuvo en su reciente sequía goleadora, una situación poco habitual en su trayectoria que le obligó a hacer autocrítica y a trabajar más intensamente.

"Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de ese mal momento", reconoció, convencido de que estos episodios forman parte del proceso natural de cualquier futbolista y de que la clave está en saber reaccionar a tiempo.

Con el foco puesto en el partido ante el Bayern, Vinícius destacó la importancia de competir al máximo nivel ante un rival de primer orden y de mantener la conexión con la afición en un escenario exigente. "Tenemos que estar listos porque viene un gran equipo, pero tenemos mucha experiencia en estos partidos", señaló, transmitiendo confianza en la capacidad del equipo para afrontar este tipo de desafíos.

Sociedad con Mbappé y críticas

La convivencia futbolística con Kylian Mbappé también fue objeto de análisis, especialmente ante las críticas externas que apuntan a un posible desequilibrio en el equipo.

🗣️ Vinícius: ¿Mbappé? "Claro que nos molesta que digan que no tenemos compromiso defensivo, tenemos que estar JUNTOS y hacer mejor al compañero." MÁS ALTO IMPOSIBLE 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/pdEGUUwKoM — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 6, 2026

Vinícius fue contundente al defender su entendimiento con el delantero francés: "Tengo una conexión increíble con él dentro y fuera del campo", asegurando que, lejos de perjudicar al equipo, su asociación contribuye a mejorar el rendimiento colectivo.

Racismo y responsabilidad

El brasileño aprovechó también su comparecencia para abordar el problema del racismo, una cuestión que le afecta directamente y sobre la que se mostró especialmente implicado.

"Los jugadores podemos hacer mucho. Si seguimos esta lucha juntos, en el futuro los nuevos jugadores podrán evitar estas cosas", afirmó, haciendo un llamamiento a la unidad para combatir este tipo de comportamientos.

🗣️ Vinícius: ¿Racismo? "Es importante que Lamine hable porque nosotros somos famosos y tenemos dinero, hay negros que tendrán más dificultades que nosotros, hay racistas en Brasil, España, Alemania, y tenemos que seguir con esta lucha." CHAPÓ 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/UhZaUF8juF — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 6, 2026

Por último, Vinícius quiso lanzar un mensaje de tranquilidad sobre su futuro en el club, dejando claro que su intención es continuar creciendo en el Real Madrid durante muchos años.

"Estoy muy tranquilo porque tengo la confianza del presidente, estoy feliz aquí y quiero seguir muchos años", concluyó, reflejando una estabilidad que contrasta con las dudas del pasado reciente y que le permite afrontar el tramo decisivo de la temporada con ambición renovada.