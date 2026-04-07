Autocrítica en el Real Madrid tras caer ante el Bayern: "Los dos goles son dos regalos"

El Real Madrid salió tocado del Santiago Bernabéu tras caer 1-2 ante el Bayern en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero no hundido. El mensaje desde el vestuario fue claro: autocrítica por los errores, pero confianza absoluta en la remontada. Andriy Lunin y Antonio Rüdiger, dos de las voces más autorizadas del equipo, coincidieron en el análisis: el partido se escapó por detalles, pero la eliminatoria sigue abierta.

Andriy Lunin no se escondió tras el encuentro. El guardameta ucraniano reconoció que el equipo pudo hacer más, especialmente en las acciones que terminaron en los goles del Bayern. "Podríamos haber evitado algún gol, seguramente", admitió con sinceridad. Una reflexión directa que apunta a uno de los grandes problemas del Madrid en el partido: las pérdidas de balón en zonas comprometidas.

Aun así, el portero quiso poner en valor la reacción del equipo tras el 0-2. "El equipo ha reaccionado bien. Hemos atacado mucho y estamos vivos", aseguró. Y ese es el mensaje que se repite en el vestuario: la eliminatoria sigue abierta.

Un plan condicionado por el rival

Andriy Lunin también explicó el planteamiento del partido, condicionado por la calidad del rival. El Bayern obligó al Madrid a adaptarse a distintos escenarios defensivos, algo que el equipo ya tenía previsto.

"Sabíamos que en algún momento nos iba a tocar defender en bloque bajo o medio-bajo", explicó. El conjunto blanco, por momentos, se vio superado por la circulación rápida y la presión alta del equipo alemán.

Sin embargo, el plan también incluía tener el balón para controlar el ritmo del partido, algo que no siempre se consiguió. "En caso de no tener balón, teníamos que quererlo para dominar también", añadió el ucraniano.

Las pérdidas, el gran problema

Si hay un punto en el que coinciden todos los análisis es en las pérdidas de balón. Tanto Lunin como Rüdiger señalaron este aspecto como determinante en el resultado. "En cualquier cosa siempre se pueden hacer las cosas mejor", dijo el portero, en una reflexión que apunta directamente a esos errores que el Bayern supo castigar.

Más contundente fue Rüdiger, que no dudó en calificar los goles encajados como evitables: "Los dos goles son dos regalos". El central alemán fue claro: a este nivel, cada error se paga caro. "Hablamos de esas pérdidas en mediocampo. Mira los dos goles. En este nivel es muy peligroso", insistió.

"Los dos goles que hemos encajado han sido dos regalos...". 👤 Rüdiger, tras la derrota del Real Madrid ante el Bayern. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/hfGgYMILAI — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 7, 2026

Un golpe nada más salir del descanso

Uno de los momentos clave del partido fue el inicio de la segunda parte. El Madrid saltó al campo con la intención de reaccionar, pero encajó el segundo gol casi de inmediato.

"Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol", lamentó Antonio Rüdiger. Ese tanto de Harry Kane supuso un golpe psicológico importante para el equipo, que se vio obligado a remar contracorriente. A pesar de ello, el Madrid no se descompuso. Supo reaccionar y encontró el gol que le devuelve la vida en la eliminatoria.

Mbappé, el punto de inflexión

El tanto de Kylian Mbappé cambió el escenario del partido. Hasta ese momento, el Bayern parecía tener el control absoluto, pero el gol devolvió la energía al Bernabéu y al equipo.

"Todo se abre con el gol de Mbappé", reconoció Rüdiger. A partir de ahí, el Madrid generó varias ocasiones claras para empatar el encuentro.

Sin embargo, se encontró con un rival inesperado: Manuel Neuer. El portero alemán firmó una actuación decisiva que evitó el empate.

"El mejor jugador del Bayern hoy fue Neuer", afirmó el central madridista.

Falta de puntería y margen de mejora

Más allá de los errores defensivos, el Madrid también reconoció que le faltó eficacia en ataque. Las ocasiones estuvieron ahí, pero no se transformaron en goles.

"Necesitamos tirar más a puerta", apuntó Rüdiger, consciente de que en este tipo de eliminatorias cada oportunidad cuenta.

Andriy Lunin también hizo referencia a ello de forma indirecta: "Habría sido mejor si hubiésemos marcado más o al menos empatado". Pero el fútbol no entiende de merecimientos, y el marcador obliga ahora al Madrid a remontar.

Confianza intacta para la vuelta

Pese a la derrota, el mensaje es de optimismo. El vestuario blanco cree en sus opciones y afronta la vuelta con ambición.

"Estamos vivos, creemos en eso", afirmó Lunin. Una frase que resume el sentir del equipo. El 1-2 no es el resultado deseado, pero deja margen para soñar.

El portero también recordó la exigencia del contexto: "Son cuartos de Champions, no iba a ser fácil y lo sabíamos". Nadie esperaba un camino sencillo, y ahora toca dar un paso adelante.

Primero la Liga, luego Europa

Antes de pensar en la remontada, el Madrid deberá centrarse en su próximo compromiso de Liga. Después llegará el momento de preparar a fondo la vuelta en Alemania.

"Tenemos que pensar en el próximo partido de Liga. Luego ya tendremos días para preparar el partido de vuelta", explicó Lunin.

Será un duelo aún más exigente, en un escenario complicado y ante un Bayern que ya ha demostrado su potencial. Pero si algo dejó claro el partido de ida es que el Madrid sigue muy vivo.

Y en Europa, eso siempre es suficiente para creer.