El Real Madrid sobrevive al Bayern de Kompany y deja la eliminatoria abierta

El Real Madrid cae 1-2 ante el Bayern en el Santiago Bernabéu en la ida de la eliminatoria europea, pero el resultado deja todo abierto para la vuelta en Alemania. El conjunto de Vincent Kompany fue superior durante largos tramos y llegó a colocarse con un 0-2 que parecía definitivo, pero la reacción del equipo de Álvaro Arbeloa, liderada por Kylian Mbappé, mantiene viva la esperanza blanca.

Fue una noche de contrastes: dominio bávaro, resistencia madridista y una sensación final de que la historia aún no está escrita. El partido arrancó con un ritmo frenético, casi descontrolado. El Bayern asumió el mando desde el primer minuto, moviendo el balón con criterio y encontrando espacios a la espalda de la defensa blanca. El nombre propio en el Bernabéu fue Michael Olise, quien fue una pesadilla constante por banda, mientras que Harry Kane ejercía de faro ofensivo.

El Madrid, por su parte, apostó por un bloque medio y transiciones rápidas. Cada recuperación era una oportunidad para correr... Kylian Mbappé y Vinicius generaron peligro en varias ocasiones, pero se toparon con un inspirado Manuel Neuer, que empezó a construir su exhibición desde el primer cuarto de hora.

Las ocasiones se sucedían en ambas áreas... El Bayern perdonó primero con un error incomprensible de Upamecano bajo palos, mientras que Kylian Mbappé rozó el gol en un mano a mano que volvió a ganar Neuer.

El Bayern castiga los errores

Cuando el partido parecía encaminado al empate al descanso, el Bayern encontró el premio. Una pérdida en salida del Madrid permitió a Harry Kane girarse con clase y habilitar a Luis Díaz, que definió con precisión ante Lunin para hacer el 0-1.

Luis Díaz golpea primero. Se adelanta el Bayern en el Bernabéu. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8tzUTwuZ6s — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 7, 2026

El golpe fue duro, pero no definitivo. El Real Madrid había competido bien, aunque volvía a pagar caro un error propio, una constante en su temporada. Tras el descanso, el guion se repitió… pero con consecuencias aún más graves.

Kane amplía la ventaja y el Madrid sufre

Nada más comenzar la segunda mitad, otra pérdida comprometida permitió al Bayern lanzar una contra letal. Michael Olise filtró un balón para Harry Kane, que desde la frontal no perdonó y firmó el 0-2 con un disparo seco y preciso.

Kane hace el segundo justo al inicio de la segunda parte.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4C4gdxbzRT — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 7, 2026

El Bernabéu enmudeció. El Bayern estaba más cerca del tercero que el Madrid del primero. Musiala rozó el gol y Olise siguió generando peligro constante ante una defensa blanca superada por momentos. Sin embargo, el equipo de Álvaro Arbeloa no se rindió.

Mbappé enciende la esperanza

Cuando peor estaba el Madrid, apareció el talento. Trent Alexander-Arnold, muy activo en ataque, puso un centro perfecto al segundo palo y Kylian Mbappé, entrando con todo, remató a bocajarro. Neuer llegó a tocar el balón, pero no pudo evitar el 1-2.

El gol cambió el partido. El Bernabéu despertó y el Madrid se lanzó con todo. Vinicius tuvo el empate en sus botas, pero volvió a encontrarse con Manuel Neuer. También lo intentaron Brahim y Militao, sin éxito.

El Bayern, por su parte, tuvo opciones claras para sentenciar a la contra, pero perdonó en situaciones muy favorables, especialmente en dos acciones mal resueltas por Luis Díaz.

Un final abierto y lleno de tensión

Los últimos minutos fueron un intercambio de golpes constante. El Real Madrid apretaba impulsado por su público, mientras el Bayern amenazaba con matar la eliminatoria en cada contra.

Kylian Mbappé tuvo la última gran ocasión con un disparo desde la frontal que se marchó fuera por poco. También Musiala rozó el tercero en una acción que pasó muy cerca del poste.

Ni siquiera hubo polémica final: el árbitro consideró legal una caída de Michael Olise en el área en el tiempo añadido, cerrando así un duelo vibrante.

El 1-2 deja al Bayern con ventaja, pero también con la sensación de haber perdonado una oportunidad de oro. El Real Madrid, pese a sus errores y a su irregularidad, demostró que sigue muy vivo.

La eliminatoria viajará a Alemania completamente abierta. El equipo blanco deberá mejorar en defensa y minimizar errores, pero si algo ha demostrado históricamente es que nunca se le puede dar por muerto. Queda mucha tela que cortar. Y el Real Madrid, incluso contra todo pronóstico, sigue en pie.

Ficha técnica

1- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militao, min. 62), Carreras; Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch (Bellingham, min. 62), Güler (Brahim, min. 71); Mbappé y Vinícius.

2- Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Davies, min. 69); Pavlovic (Bischof, min. 93), Kimmich; Olise, Gnabry (Musiala, min. 69), Luis Díaz (Goretzka, min. 93; y Kane.

Goles: 0-1, min. 41: Luis Díaz; 0-2, min. 47: Kane; 1-2, min. 71: Mbappé.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (min. 36) por parte del Real Madrid y a Neuer (min. 82) y a Musiala (min. 86) por parte del Bayern Múnich.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 80.000 espectadores.