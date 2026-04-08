El Atlético castiga a un buen Barça marcado por la polémica roja a Cubarsí

El duelo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid arrancó con una intensidad desbordante. Apenas habían pasado unos minutos cuando ambos equipos ya habían generado ocasiones claras. Marcus Rashford fue el primero en avisar para los azulgranas, mientras que Julián Álvarez respondió con una acción individual que puso en alerta a la defensa culé.

El ritmo no bajó en ningún momento. El Barça intentaba imponer su posesión, mientras el Atlético de Madrid apostaba por una presión alta y salidas rápidas al espacio. Cada transición parecía una amenaza.

En medio de ese intercambio de golpes emergió la figura de Lamine Yamal. El joven talento azulgrana protagonizó una de las jugadas del partido, dejando atrás a varios rivales con una facilidad insultante. Aunque la acción no terminó en gol, sirvió para encender a la grada y demostrar que el Barça tenía dinamita en ataque.

Te despistas un segundo y te hace el lío. 🪄 La 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏 de Lamine Yamal. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/AhQzoQWN1Z — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 8, 2026

El equipo de Hansi Flick encontró en Lamine su principal vía de desequilibrio. Cada balón que pasaba por sus botas generaba sensación de peligro.

Polémica, tensión y una roja decisiva

El partido entró en una fase de máxima tensión cerca del descanso. Las faltas comenzaron a multiplicarse y el árbitro István Kovács tuvo que intervenir en varias ocasiones.

El momento clave llegó en el minuto 44, cuando Pau Cubarsí vio inicialmente amarilla por una acción dentro del área. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la decisión cambió a tarjeta roja directa. Una acción que dejó al Barça con diez jugadores justo antes del descanso y cambió por completo el guion del encuentro.

Apenas un minuto después del golpe anímico de la expulsión, el Atlético aprovechó la situación. Julián Álvarez ejecutó la falta en forma de libre directo magistral que se coló por la escuadra, dejando sin opciones a Joan García.

El gol fue un mazazo para el FC Barcelona, que pasó de dominar ciertos tramos a marcharse al descanso por detrás en el marcador y con un jugador menos.

El lanzamiento de falta perfecto no exis... 🎨 La 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒆 de Julián Álvarez. #UCL #LaCasaDelFútbol @Atleti pic.twitter.com/d12pWaodOf — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 8, 2026

Reacción culé tras el descanso

Lejos de venirse abajo, el FC Barcelona salió con personalidad en la segunda mitad. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo buscó el control del balón y trató de generar peligro mediante la posesión.

Las ocasiones no tardaron en llegar. Dani Olmo estuvo cerca de empatar en un córner que se paseó por el área, mientras que Cancelo obligó a intervenir a Juan Musso con una parada de mérito.

Sin embargo, el partido seguía cargado de polémica. Una posible mano dentro del área del Atlético de Madrid generó protestas del público, pero el colegiado decidió no señalar penalti.

Intercambio de golpes y más tensión

El encuentro se convirtió en un ida y vuelta constante. Antoine Griezmann y los suyos intentaban dormir el partido en algunos momentos, mientras el Barça buscaba acelerar cada jugada.

Las tarjetas amarillas comenzaron a caer en ambos lados, reflejo de la intensidad y la tensión que se vivía sobre el césped. Jugadores como Gavi o Álex Baena fueron amonestados en acciones muy disputadas.

Golpe letal del Atlético

Cuando mejor parecía estar el Barça, llegó el segundo golpe del Atlético. En una de sus primeras incursiones claras en el área en la segunda mitad, el equipo de Diego Simeone no perdonó.

Un centro desde la izquierda terminó en un remate de Alexander Sørloth, que aprovechó la oportunidad para ampliar la ventaja. Un golpe durísimo para los azulgranas, que estaban arriesgando en busca del empate.

Un final de locura

Los últimos minutos fueron un auténtico caos. El Barça se volcó al ataque, empujado por un Camp Nou entregado, mientras el Atlético trataba de resistir y aprovechar los espacios.

En el minuto 89, Lamine Yamal volvió a aparecer con otra acción brillante, dejando claro que, pese a las dificultades, el Barça no había bajado los brazos.

Entre cambios, interrupciones y jugadores doloridos como Robin Le Normand, el partido se encaminó hacia un desenlace cargado de emoción.

Un partido para el recuerdo

Más allá del resultado final, el choque dejó una sensación clara: fue un partido de máxima intensidad, lleno de talento, polémica y momentos decisivos. Un duelo digno de la Champions League, donde cada detalle marcó la diferencia.

El Barça mostró carácter incluso en inferioridad, pero el Atlético supo golpear en los momentos clave. Y en medio de todo, la figura de Lamine Yamal brilló como una de las grandes noticias de la noche.