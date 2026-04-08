Kylian Mbappé ha generado un gran debate en las últimas semanas en redes sociales y el entorno futbolístico. ¿Juega peor el Madrid con el astro galo? Su sonado fichaje por el Real Madrid fue considerado un enorme acierto de Florentino Pérez. Un refuerzo de auténtico lujo, el mejor delantero del mundo para el mejor equipo del mundo. Mbappé llegó a un Madrid campeón. Un equipo que firmó un histórico doblete con Ancelotti en el banquillo ganando Champions y Liga. Desde su llegada, hace año y medio, el Madrid no ha vuelto a ganar un título que no sea menor.

El fútbol no es solo juntar excelentes jugadores, los mejores del mundo; hay que hacer un equipo y para ello es esencial juntar jugadores que sean compatibles. No es un tema de acumular piezas preciosas, deben casar bien y unirlas.

Este martes llegó al Bernabéu el que esta temporada es el mejor EQUIPO de toda Europa. ¿Tiene mejores jugadores el Bayern que el Real Madrid? En absoluto, pero es mucho mejor equipo. Sus jugadores casan mucho mejor.

El Madrid, con lo que tenía, igual le venía mejor fichar en su momento a Harry Kane —pudo hacerlo un verano antes de la llegada de Kylian en 2023—, que a Mbappé. ¿Por qué? Cayendo por banda izquierda ya tenía a un tal Vinicius e incluso a Rodrygo. Con Jude Bellingham, con Tchouaméni, con Brahim... lo que mejor le venía era un ‘9’ que atacara el área. Florentino tenía una espina clavada con Mbappé e hizo oídos sordos a lo que le susurraban Juni Calafat y José Ángel Sánchez. ¿Es malo Mbappé? Es el mejor delantero del mundo con espacios. ¿Era lo que necesitaba el Real Madrid? Sin duda alguna no.

Su duelo ante el Bayern

Ante el Bayern este martes en el Bernabéu, Mbappé firmó un gran partido en lo colectivo. Ayudó como nunca en la presión, no se asoció nada mal, tiró buenos desmarques de ruptura a la espalda de la dupla de centrales del conjunto bávaro... pero tiró por la borda un gran número de ocasiones. En este tipo de partidos no puede perdonar. Como todo en la vida es cuestión de enchufarla. Y Mbappé erró. Realizó una actuación que bien podría llevar la firma del ex del Sevilla, Kevin Gameiro —como regateaba, percutía, se asociaba, se desmarcaba... pero fallaba más que una escopeta de feria—. Excelente jugador, delantero mediocre, el galo.

En el entorno del Real Madrid se destaca lo fino que estuvo Mbappé frente al Bayern. Incluso en la retransmisión de Movistar se ensalzó cada acción del ex del PSG. Blanqueo puro y duro. En este vídeo tienen todas las acciones del galo en el día de ayer. Juzguen ustedes mismos.

one of the Best UCL KO performances I've seen from Mbappe respect 💯 pic.twitter.com/vRMDH7VWS3 — 𝐏𝐒𝐆𝐈𝐍𝐓 (@PSGINT_) April 8, 2026

Mbappé, que estuvo mejor que Vinicius, no firmó una gran actuación. Ambos estuvieron muy lejos del nivel exigible para un equipo top en este tipo de eliminatorias. No se puede perdonar tanto.

El debate no es si Mbappé es perjudicial para el Madrid, si los de Arbeloa juegan mejor sin él... es obvio que todos los entrenadores del mundo querrían contar con Mbappé... pero es una pieza que encaja horrible con el resto de piezas que tenía y tiene el Real Madrid. Con Vinicius se ha demostrado que es incompatible. No solo es un tema de ayudar en tareas defensivas, es un tema de feeling y características —los dos tienen tendencia por moverse por los mismos sitios, buscando los mismos espacios y no se entienden demasiado bien en el campo—. El problema no es de Mbappé sino del que configuró esta plantilla con Mbappé.

Al final de temporada es hora de tomar decisiones drásticas. Mbappé o Vinicius. ¿Seguirá Bellingham? El Madrid debe volver a formar un equipo y alejarse de aquella versión de puro postureo en la que se convirtió el PSG con el famoso tridente Mbappé, Messi y Neymar.

Calafat, cuestionado por primera vez

Juni Calafat, según ha podido saber Libertad Digital, empieza a estar cuestionado y el Madrid ya se ha reunido con directores deportivos como Ramón Planes —ex del Barcelona y que quiere salir de Arabia Saudí y volver a Europa— para tantearle de cara al futuro. Se considera que el ciclo del hispanobrasileño —artífice de mucho de lo bueno que le ha pasado al Madrid en estas últimas temporadas, no en vano él ha sido el gran artífice y arquitecto de la Operación Caza del Mirlo Blanco— comienza a agotarse y no se descarta un giro radical de timón en la dirección deportiva la próxima temporada.

Fichajes como Carreras, Endrick -gusta mucho a Florentino pero otros primeros espadas de la cúpula se muestran menos encantados con el potencial del brasileño- o Huijsen causan algunas dudas en la cúpula directiva, que considera que Juni se ha vuelto demasiado cauto a la hora de apostar por fichajes que no sean primeros espadas tras el rotundo fracaso de Luka Jovic.

Este final de temporada será clave no solo para el futuro de muchos jugadores y el actual técnico Álvaro Arbeloa, Juni y su equipo también se juegan su futuro.