Fermín enciende las alarmas en el Barça por una brecha antes de medirse al Atlético

La previa del trascendental duelo de cuartos de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid dejó un momento de incertidumbre en el conjunto azulgrana. El protagonista fue Fermín López, que no llegó junto al resto de sus compañeros al hotel de concentración, encendiendo las alarmas durante varios minutos.

El centrocampista onubense apareció poco después, en solitario y a bordo de una furgoneta del club, lo que generó sorpresa tanto dentro como fuera del entorno del equipo. La explicación no tardó en conocerse: un pequeño incidente físico durante la sesión de activación matinal.

Una brecha que generó inquietud

El percance se produjo durante el habitual entrenamiento suave que dirige Hansi Flick en los días de partido. En esa sesión, Fermín sufrió una pequeña brecha en la cabeza que requirió atención médica inmediata.

Aunque la herida no revestía gravedad, sí obligó al jugador a retrasar su salida hacia el hotel de concentración. Mientras el resto del equipo partía según lo previsto para no alterar la planificación, el centrocampista tuvo que permanecer unos minutos más en la ciudad deportiva para ser atendido.

Una vez solucionado el problema, Fermín se desplazó por separado junto a personal del club, incorporándose más tarde a la concentración sin mayores contratiempos.

Sin consecuencias deportivas

A pesar del susto inicial, la rápida actuación de los servicios médicos permitió confirmar que el futbolista está en perfectas condiciones para disputar el partido. La brecha, de carácter leve, no afecta a su rendimiento ni supone un riesgo para su participación.

De hecho, Fermín apunta incluso a ser titular en un encuentro de máxima exigencia. Su presencia en el centro del campo es una de las opciones que maneja Flick, aunque no es la única debido a la competencia interna en esa zona.

Un centro del campo condicionado

El FC Barcelona llega al partido con varias bajas importantes que condicionan la configuración del mediocampo. La ausencia de Marc Bernal obliga a reorganizar la medular, mientras que las dudas físicas de Frenkie de Jong limitan las alternativas.

En este contexto, jugadores como Pedri y Eric García se perfilan como piezas fijas. La tercera plaza podría ser para Fermín o para Dani Olmo, dependiendo del planteamiento táctico que decida el técnico alemán.

La energía, llegada desde segunda línea y capacidad de presión de Fermín le convierten en un perfil muy útil para este tipo de partidos, lo que aumenta sus opciones de salir de inicio.

Una convocatoria sin grandes sorpresas

Horas antes del incidente, el club había hecho oficial la lista de convocados, sin novedades destacables. Se confirmaron las bajas de Raphinha, Frenkie de Jong y Andreas Christensen, además de la ya conocida ausencia de Marc Bernal.

Por el contrario, destacó la presencia de Ronald Araújo, que regresó tras superar una ligera sobrecarga muscular, reforzando así la defensa azulgrana.

En ese contexto de normalidad previa, la ausencia momentánea de Fermín fue lo único que rompió la rutina y generó cierta inquietud en la expedición culé.

Un susto que no cambia el guion

Finalmente, todo quedó en un contratiempo menor. Fermín se unió al grupo, completó la concentración con normalidad y estará disponible para un partido clave en las aspiraciones europeas del equipo.

El episodio refleja la tensión que rodea este tipo de encuentros, donde cualquier detalle puede generar preocupación. Sin embargo, también evidencia la capacidad de reacción del equipo y la importancia de contar con una plantilla preparada para afrontar imprevistos.

Con el susto ya olvidado, el FC Barcelona centra ahora toda su atención en el terreno de juego, donde se decidirá el primer asalto de una eliminatoria que promete emociones fuertes.