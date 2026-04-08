Operación remontada en Múnich: "Si alguien puede ganar en cualquier campo, ese es el Madrid"

El Real Madrid, de nuevo contra viento y marea. Los blancos han perdido el primer asalto frente al Bayern de Múnich, al caer por 1-2 en el Santiago Bernabéu en la ida de cuartos de final de la Champions, pero la sensación que hay en el vestuario blanco es de que se puede ganar la próxima semana en el Allianz Arena y dar la vuelta a la eliminatoria.

Así lo explicaba el técnico madridista Álvaro Arbeloa en rueda de prensa tras este primer partido de ida. "Podríamos haber tenido más suerte en la segunda parte. Nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo. Hemos tenido dos errores, dos pérdidas que teníamos que evitar, teníamos que estar más cerrados. Si cometes estos errores, lo pagas. Hemos metido un gol que nos da esperanzas. No va a ser fácil, pero si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid", decía Arbeoa.

🗣️ Álvaro Arbeloa: "Si hay algún equipo que puede ganar en MÚNICH, es el REAL MADRID." MI ENTRENADOR 👏🏻pic.twitter.com/bk6otpkSnq — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 7, 2026

"Tengo jugadores con mucha personalidad. Lo primero que me han dicho es que vamos a ganar allí. Somos el Real Madrid, no hay miedos, sabemos de la dificultad y del contexto y vamos a ir a por ello", añadió el técnico madridista.

"Seguimos vivos", apuntó Arbeloa, siguiendo la línea de lo que Andriy Lunin había expresado en el zona mixta. "Yo creo que podríamos haber evitado algún gol, seguramente. Pero el equipo ha reaccionado bien y estamos vivos. En cualquier caso, siempre se puede hacer las cosas mejor", fueron las palabras del guardameta ucraniano del Real Madrid.

"Obviamente, sería mejor si marcamos más. Al menos, si empatamos. Pero es lo que hay y ya tenemos que estar pensando en el próximo partido de Liga (este mismo viernes ante el Girona). Luego tenemos días para preparar el encuentro de vuelta. Va a ser aún más complicado, pero estamos vivos y creemos en eso. Son cuartos de Champions, no iba a ser fácil en ningún momento y todo el mundo lo entiende perfectamente. Vamos a darlo todo allí", añadió Lunin, visibilizando el sentir general del vestuario blanco de que el equipo puede ganar en Múnich, dar la vuelta a la eliminatoria y lograr el billete para semifinales de la Champions, en su objetivo de levantar la Decimosexta el próximo sábado 30 de mayo en Budapest.