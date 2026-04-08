Simeone se rinde a Griezmann entre lágrimas: "La sociedad necesita gente como tú"

Emotiva rueda de prensa por parte del Atlético de Madrid en el Camp Nou, donde los colchoneros se miden este miércoles al FC Barcelona en la ida de cuartos de final de la Champions. Allí, Diego Pablo Simeone confirmó la marcha a final de temporada de Antoine Griezmann al Orlando City Soccer Club de la MLS estadounidense, agradeciendo al delantero francés "todo su trabajo y humildad" durante las diez temporadas que ha vestido la camiseta rojiblanca entre dos etapas (2014-19 y 2021-26).

Antes de iniciar el turno de preguntas, el Cholo dedicó un sentido discurso a Griezmann, con quien compartió la comparecencia. "Eres una persona admirable para los chicos. La sociedad de hoy en día necesita a gente como tú. Gracias por todo lo que nos diste nos das y te voy a obligar a que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso y por cómo te comportaste siempre como profesional y como persona", aseguró Simeone, antes de desvelar que la idea de pronunciar este discurso se le ocurrió unas horas antes.

El preparador del conjunto rojiblanco destacó que Griezmann siempre entendió "la diferencia entre tener una relación linda como una familia y no pasar la línea entre el entrenador y el jugador, y el amigo". "Te considero un jugador y después un amigo", añadió Simeone, quien subrayó que quedan "muchos partidos de Liga, uno de Copa del Rey y, si Dios quiere, cinco más en la Champions", invitando al crack francés a "seguir disfrutando".

🫂 🫀 Simeone se sincera con Griezmann antes de arrancar la rueda de prensa: "Te considero un amigo, te quiero mucho" 👀 "Si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más en Champions, así que vamos a disfrutarlos" 😅 "Pero sabes que si mañana no corres, vas para fuera..." pic.twitter.com/viDvXV6R0T — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 7, 2026

"Te quiero mucho, cualquier hincha te diría las mismas palabras y me siento absolutamente identificado con ellos. Pero sabes que si mañana no corres, vas para afuera", concluyó entre risas el técnico bonaerense.

Simeone, cuyo discurso fue aplaudido por los presentes y provocó el abrazo del francés, respondió posteriormente, ya en la rueda de prensa, que Griezmann ha sido "uno de los jugadores más importantes" que ha dirigido, pese a bromear con que "hay varios que se van a poner celosos". "Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de tener a un futbolista diferencial. Llegó joven, tirado a la banda y solo corriendo por el lateral. Pasó unos meses difíciles hasta entender dónde estaba y empezamos a hablar de que podía jugar más poder dentro. Tenía una capacidad mental increíble, una condición física brutal. Muchas veces ha marcado la mayor cantidad de goles del equipo y, año tras año, nos ha permitido competir siempre", recordó.

Simeone no quiso desvelar cuándo se enteró de que Griezmann abandonaría el club y tampoco el contenido de sus conversaciones, aunque remarcó que entendía sus razones. "Hay charlas íntimas que no se cuentan. Hemos charlado bastante, siempre le he dado mi parecer como entrenador y persona que lo quiere. No soy su papá o amigo, soy un entrenador que siempre he buscado ayudarlo porque él ha correspondido este cariño de la misma manera", destacó.

La respuesta de Griezmann

Por su parte, Griezmann admitió su "sorpresa" por el discurso inicial de su entrenador, y, pese a asegurar que para abrir su "corazón" necesitaría que las familias de ambos estuvieran presentes, aseguró que le debe "muchísimo" a su entrenador.

Griezmann y un agradecimiento eterno a Simeone😍 🗣️"Me ha enseñado muchísimas cosas" ✨"En lo personal, lo admiro y lo amo"#UCLxDAZN pic.twitter.com/2WLK3CXHHh — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 7, 2026

"He llegado a un nivel futbolístico que no habría imaginado, y eso es primero gracias a la Real Sociedad y después al Cholo por su trabajo. Me ha enseñado muchas cosas. En lo personal, le admiro y le amo. Para mí es un honor, un orgullo y un placer jugar para él", agregó.