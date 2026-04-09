La victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League (0-2) dejó una imagen que ha eclipsado incluso el resultado final en el Spotify Camp Nou: la mano de Marc Pubill dentro del área que no fue sancionada como penalti. Más allá del debate emocional o del impacto en el partido, la clave está en algo mucho más concreto: qué dice exactamente el reglamento.

Una jugada aparentemente simple que puede cambiarlo todo.. Corría el minuto 54 cuando el guardameta Juan Musso parecía poner el balón en juego desde su área. El portero golpeó el esférico con el pie y se lo cedió a su compañero Pubill, situado a pocos metros.

En ese momento, el defensor detuvo el balón con la mano antes de devolverlo nuevamente al portero con el pie. Una acción breve, casi rutinaria, pero que encierra toda la polémica. El árbitro István Kovács decidió no señalar nada. Ni falta, ni revisión en el VAR.

El FC Barcelona reclamó penalti por mano de Pubill en esta acción. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/toltdVrhoM — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 8, 2026

El punto clave: cuándo está el balón en juego

Toda la discusión gira en torno a una cuestión fundamental: si el balón estaba o no en juego en el momento de la mano. La Regla 16 de las Reglas de Juego es clara: el balón estará en juego cuando haya sido golpeado con el pie y esté claramente en movimiento. No hay matices sobre intención, contexto o desarrollo posterior de la jugada.

En la acción analizada, Musso golpea el balón y este se desplaza. Es decir, se cumplen los dos requisitos objetivos que exige la norma. Si se acepta esta premisa, la jugada deja de ser una preparación del saque y pasa a ser una acción dentro del juego.

La mano entra en escena

Aquí es donde entra la Regla 12. Esta establece que tocar deliberadamente el balón con la mano o el brazo es una infracción sancionable con tiro libre directo. Y si ocurre dentro del área propia, la sanción es penalti.

Por tanto, si el balón ya estaba en juego, la acción de Pubill encaja dentro de esta definición: una mano deliberada dentro del área. La consecuencia reglamentaria sería clara: penalti a favor del Barcelona. Entonces, ¿por qué no se señaló?

La explicación más probable está en la interpretación arbitral. István Kovács entendió que el balón aún no estaba efectivamente en juego, o que la acción formaba parte de una secuencia previa al saque real.

Es decir, aplicó una lectura más "espiritual" que literal del reglamento, considerando la intención de los jugadores más que los hechos objetivos. Sin embargo, este enfoque choca con la redacción de la norma, que se basa precisamente en criterios verificables: golpeo y movimiento.

El papel del VAR

Otro de los puntos que más ha sorprendido es la ausencia de revisión por parte del VAR. En una acción tan interpretable, lo habitual habría sido al menos recomendar una revisión en el monitor. Pero al no considerarse error claro o al entenderse que el balón no estaba en juego, la jugada pasó sin intervención tecnológica. Esto ha reabierto el debate sobre los límites del VAR: ¿debe intervenir solo en errores evidentes o también en interpretaciones dudosas?

Un matiz importante es que, incluso si se hubiera señalado penalti, no necesariamente habría conllevado sanción disciplinaria. La Regla 12 distingue entre la infracción técnica (la mano) y la sanción disciplinaria (tarjeta). Para mostrar amarilla o roja deben darse circunstancias adicionales, como cortar una ocasión manifiesta de gol. En este caso, el castigo podría haber sido únicamente el penalti.