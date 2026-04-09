¿Es el penalti más increíble y tonto de la historia de la Champions?

Enfado morrocotudo en Barcelona con el arbitraje del rumano Istvan Kovacs y con el trencilla que estaba a los mandos del VAR, el alemán Christian Dingert, por su actuación en la ida de los cuartos de final de la Champions frente al Atlético.

Y es que hubo dos jugadas que marcarán la eliminatoria. Con 0-0 en el marcador al borde del descanso, el árbitro del partido tuvo que recurrir al VAR para sacar una clamorosa tarjeta roja que se fumó en directo a Cubarsí por una acción donde demostró que aún le falta muchísimo temple, ya que Giuliano no tenía fácil controlar el pase de Julián Álvarez y encarar solo a Joan García.

Además decidió pasar por alto uno de los penaltis más raros, insólitos, tontos y claros en la historia de la Champions, al coger Pubill la pelota dentro del área con sus manos después de que Musso se la pasara con el pie para sacar de puerta.

#Barça #Atlético 🤚🏻 Balón parado dentro de área de meta, lo patea Musso y Pubill decide cogerlo con sus manos. 📌 ES PENAL. 👮🏻‍♂️:❌️

📺:❌️ ▪️Y sería penal por mano y nada más, ni 🟨, ni 🟥 al NO CORTAR NADA. Se penaliza la mano voluntaria y punto. pic.twitter.com/mB9Hk8fsu1 — Mr. Asubío (@MrAsubio) April 8, 2026

Reclamaron los culés que el balón ya estaba en juego, por lo que era penalti y segunda amarilla. El árbitro ni siquiera lo fue a ver al VAR.

Hansi Flick estaba muy enfadado: "Lo de Cubarsí puede ser expulsión o no. No estoy seguro de si lo toca lo suficiente. Pero la pelota estaba por detrás. La jugada en que Pubill la toca con la mano es muy clara y no sé por qué no entra el VAR. Todos cometemos errores, pero en este tipo de situaciones, ¿para qué tenemos el VAR? No puedo entender por qué no entra el VAR; debería ser penalti y segunda amarilla, expulsión. Pero es mejor que no hable más del arbitraje".

Gerard Martín se sumó a las quejas de su entrenador: "Esa acción de Pubill... el portero planta el balón, la juega y evidentemente la para con la mano. Puede ser que el árbitro no la vea en directo porque es un poco tonta, pero desde el VAR lo tienen que ver. El balón está en juego y lo para con la mano".

Una jugada que se produjo en el minuto 8 de la segunda parte con 0-1 en el marcador y que pudo cambiar el devenir de la eliminatoria.