Indignación en el Barça por el arbitraje ante el Atlético: queja oficial a la UEFA a la vista

El malestar en el FC Barcelona sigue creciendo tras la derrota ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Más allá del resultado, nada más terminar el partido el foco se desplazó hacia el arbitraje de István Kovács, cuyas decisiones han generado una profunda indignación en el club azulgrana. Tanto es así que la entidad catalana está valorando dar un paso más y formalizar una queja ante la UEFA, la única vía oficial disponible para expresar su disconformidad.

El procedimiento es claro, aunque limitado en sus consecuencias. El Barça puede remitir una carta al organismo europeo exponiendo su desacuerdo con la actuación arbitral. Sin embargo, este tipo de reclamaciones no conlleva una revisión del partido ni altera el resultado.

Recordemos que la UEFA no "rearbitra" encuentros. La respuesta, en caso de producirse, sería privada y sin impacto directo en la eliminatoria. Es, en esencia, un canal formal de protesta más simbólico que efectivo.

El origen del enfado

La indignación del Barça se sustenta en varias decisiones clave. La más controvertida fue la mano de Marc Pubill dentro del área tras una acción iniciada por Juan Musso. Ni el árbitro ni el VAR consideraron sancionable la jugada, lo que provocó incredulidad tanto en el banquillo como en la grada.

El técnico azulgrana, Hansi Flick, mostró abiertamente su enfado tras el partido, cuestionando la falta de intervención del videoarbitraje en una acción que, a su juicio, era clara. Pero no fue la única polémica.

Hansi Flick, en Movistar: "No estoy seguro de que sea roja a Cubarsí. No sé por qué el VAR no entró en la acción de Musso con Pubill. Debería haber sido penalti, segunda amarilla y roja. Es increíble".pic.twitter.com/82D75yG31b — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 8, 2026

Asimismo, otra de las jugadas que encendió al Barça fue la expulsión de Pau Cubarsí. En primera instancia, Kovács mostró tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR cambió su decisión y terminó expulsando al jugador. Esta intervención contrasta con la ausencia de revisión en la jugada de la mano, lo que ha generado dudas sobre la coherencia en el uso de la tecnología. En el club consideran que el criterio no fue uniforme, un argumento que refuerza la idea de elevar la protesta a instancias superiores.

También Koke, en el foco

El descontento azulgrana también se extiende a otras acciones del partido. Entre ellas, una posible segunda amarilla para Koke que no fue señalada. Según la visión del Barça, esa decisión pudo haber cambiado el desarrollo del encuentro, ya que habría dejado al Atlético de Madrid en inferioridad numérica antes de la expulsión de Cubarsí.

Todo ello hace que algunos expertos en derecho deportivo coincidan en que una queja formal ante la UEFA no tiene efectos disciplinarios ni deportivos inmediatos. No se trata de un recurso legal que pueda modificar decisiones arbitrales, sino de una herramienta institucional para dejar constancia del malestar.

En ese sentido, su valor es más político que práctico. El objetivo es influir en futuras designaciones arbitrales o en la interpretación de jugadas similares. También sirve para enviar un mensaje: el club no está dispuesto a aceptar determinadas decisiones sin protestar.

El papel de la UEFA

Más allá de la posible queja, la UEFA ya evalúa de forma interna la actuación arbitral. Cada partido cuenta con un observador que analiza el desempeño del colegiado y elabora un informe confidencial. En este caso, ese análisis será clave para determinar el futuro de István Kovács en la competición, aunque sus conclusiones no se hacen públicas.

No debemos olvidar que no es la primera vez que el Barça recurre a esta vía. El club ya presentó una queja ante la RFEF en competiciones nacionales, lo que evidencia una estrategia más activa en los despachos. Sin embargo, el contexto europeo añade un matiz distinto: el peso institucional y la influencia en la UEFA no siempre son determinantes.