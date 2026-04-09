El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en la derrota del Barça por 0 – 2 ante el Atlético de Madrid. Un partido marcado por la expulsión de Pau Cubarsí en el minuto 44.

A pesar de la victoria del conjunto colchonero, algunos pedían a Simeone haber cerrado el partido peleando por el 0-3, el propio director del programa afirmaba que "si quieres ganar la Copa de Europa tienes que pensar en grande" y por ello se mostraba sorprendido de que el técnico del Atleti echase el equipo atrás con el 0-2 en el marcador. Sin embargo, Paul Tenorio entendía la postura del técnico del conjunto madrileño, apuntando que "el equipo tiene muchos apercibidos, jugadores importantes, y eso te condiciona el juego y el partido", aunque Alfredo Somoza aseguraba que "tienes más posibilidad de ver tarjeta defendiendo que teniendo el balón".

Mirando a futuro y preguntados por cómo se desarrollará la Champions este año, Látigo Serrano cree que "el campeón este año va por el otro lado del cuadro", aunque el resto de tertulianos se mostraban optimistas de cara a un Real Madrid – Atlético de Madrid en la final.