El desafío de Lamine Yamal a Simeone: "Espero que me ponga un uno contra uno"

Lamine Yamal ha comparecido en rueda de prensa junto a Hansi Flick y lo ha hecho con serenidad, pero también con ambición, en la previa de un partido decisivo para el FC Barcelona. A poco más de 24 horas del duelo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, el extremo dejó claro que el equipo cree en la remontada… y que él está listo para asumir el protagonismo si hace falta.

Con apenas 18 años, el canterano afronta uno de los momentos más exigentes de su corta carrera, convencido de que el Barça tiene argumentos suficientes para darle la vuelta a la eliminatoria. Lejos de hablar de milagros, Yamal apostó por la naturalidad. Para él, la clave pasa por mantener la identidad del equipo. "No hay que pensar que es un milagro", aseguró, insistiendo en que el Barça debe jugar como lo ha hecho durante toda la temporada.

El extremo apeló también al sentimiento del vestuario, destacando la conexión del grupo con el club. Una plantilla joven, pero comprometida, que quiere devolver al equipo a unas semifinales europeas que se resisten en los últimos años. Y añadió que él quería "que llegasen estos momentos porque es cuando salen los jugadores de verdad. Tengo muchas ganas".

"Yo quería que llegasen estos momentos porque es cuando salen los jugadores de verdad. Tengo muchas ganas." 📣 Lamine Yamal pic.twitter.com/aWn5KRujYi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 13, 2026

A pesar de su juventud, Lamine Yamal no esquiva el foco. Reconoce que el Barça cuenta con talento suficiente para remontar, pero tampoco rehúye la posibilidad de ser decisivo. El atacante dejó claro que no siente presión negativa por asumir protagonismo. Al contrario, considera que esa responsabilidad forma parte de su crecimiento como futbolista. "Si todo pasara por mí, no me importaría", vino a decir, reflejando una madurez poco habitual para su edad.

Un guiño al Cholo

Entre las declaraciones más llamativas, Yamal dejó una frase con cierto tono desenfadado dirigida a Diego Simeone. "Espero que me haga un favor y me ponga un uno contra uno", comentó.

El mensaje, más allá de la broma, refleja la confianza del extremo en su capacidad para desequilibrar en el duelo individual. Su velocidad, regate y desborde pueden ser armas clave ante un rival que destaca precisamente por su solidez defensiva.

😂 Lamine: "A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno contra algún jugador" pic.twitter.com/8gqxe28VqW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 13, 2026

Inspiración en los grandes y el peso de La Masía

Para afrontar el reto, el joven azulgrana busca referencias más allá del fútbol. Yamal reconoció haberse inspirado en LeBron James, un ejemplo de liderazgo y rendimiento en momentos decisivos. Además, no ocultó su admiración por Neymar, uno de sus ídolos desde la infancia. El brasileño, protagonista de noches históricas en Champions, representa para él ese tipo de jugador capaz de cambiar eliminatorias por sí solo.

Pero además, Lamine no quiso olvidarse de nadie y puso en valor el peso de la cantera en el actual Barça. Para Yamal, partidos como el que se avecina tienen un componente especial cuando el equipo está formado por jugadores que sienten el escudo desde dentro.

Esa identidad, forjada en La Masía, es uno de los pilares sobre los que el equipo quiere construir la remontada. Compromiso, pertenencia y orgullo como argumentos frente a la adversidad. Más allá del resultado, Yamal lanzó un mensaje directo a los aficionados. El equipo, aseguró, lo dejará todo sobre el césped. "Si quedamos eliminados, será luchando hasta el final", prometió.

Hansi Flick confía en la remontada

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, afronta el duelo del Metropolitano con una mezcla de optimismo y exigencia. Para el alemán, la clave de la remontada no estará solo en el planteamiento táctico, sino también en la fortaleza mental del equipo. Cree que el Barça tiene argumentos para darle la vuelta a la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, siempre que mantenga la concentración y sea capaz de jugar con personalidad.

🗣️ Hansi Flick: "Mañana todos seremos importantes. En los partidos contra el Atlético de Madrid, a menudo hemos sido el mejor equipo. Tenemos que creer que podemos." pic.twitter.com/sORED14Du1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 13, 2026

El entrenador también pone el foco en el colectivo por encima de las individualidades, subrayando que el partido puede decidirse por pequeños detalles. Destaca el papel de jugadores como Lamine Yamal, al que anima a explotar su uno contra uno, pero recuerda que el éxito dependerá del trabajo conjunto. Flick apela además a la conexión con la afición, la actitud y la valentía como factores determinantes ante un rival sólido en todas las líneas. Con la eliminatoria abierta, el alemán transmite confianza: cree en su equipo, en su capacidad ofensiva y en que, si logran imponerse en los momentos clave, el pase a semifinales es posible.