El CTA admite el penalti a Mbappé pero premia a Alberola Rojas con la final de Copa

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha analizado una de las jugadas más polémicas de la jornada: la acción de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé en el área durante el partido entre el Real Madrid y el Girona. Su conclusión deja un mensaje ambiguo: la jugada es "susceptible" de ser penalti, pero no considera incorrecta la decisión arbitral.

Según el organismo, existe un contacto del defensor tanto en el rostro como en la pierna del delantero, lo que podría interpretarse como una acción imprudente. De hecho, el CTA admite que ese golpe con el brazo genera un obstáculo que impide a Mbappé continuar la jugada, lo que encajaría en una infracción sancionable.

Una jugada "interpretativa"

Pese a ese reconocimiento, el CTA insiste en que se trata de una acción abierta a distintas interpretaciones. El árbitro, Javier Alberola Rojas, decidió en directo no señalar penalti al considerar que los contactos eran fruto de la inercia del juego y no de una acción claramente punible. El Comité respalda este criterio al entender que no hay un error "claro, obvio y manifiesto", condición necesaria para corregir la decisión sobre el campo.

En la misma línea, el CTA defiende la actuación del VAR, que optó por no llamar al árbitro para revisar la jugada en el monitor. Según el protocolo, solo debe intervenir en casos de evidencia indiscutible, algo que el organismo considera que no se da en esta acción.

De este modo, el Comité construye un argumento doble: reconoce que el penalti se podría haber señalado, pero valida tanto la decisión inicial como la no intervención tecnológica.

Un "error con asterisco"

La explicación del CTA deja una sensación de ambigüedad. Por un lado, admite que la acción encaja dentro de las que pueden sancionarse como penalti; por otro, justifica que no se señalara.

Este tipo de resoluciones, cada vez más frecuentes, reflejan la dificultad de establecer criterios únicos en jugadas de contacto dentro del área, donde el componente interpretativo sigue siendo determinante.

Premio pese a la polémica

A pesar del debate generado, Alberola Rojas ha sido designado para dirigir la final de la Copa del Rey. Una decisión que el CTA considera coherente con su temporada y trayectoria, y que refuerza la idea de que no ven un error grave en su actuación.

Así, la jugada de Mbappé se convierte en otro ejemplo del complejo equilibrio entre interpretación arbitral y tecnología, donde incluso un posible penalti puede terminar siendo, oficialmente, una decisión correcta.