Ironía de Cerezo ante los lamentos del Barça: "No sé ni quién es el árbitro"

La previa del duelo de Champions entre Atlético de Madrid y FC Barcelona estuvo marcada por temas extradeportivos, pero Enrique Cerezo optó por rebajar la tensión, especialmente en lo relativo al arbitraje.

Durante la tradicional comida de directivas —celebrada con contratiempos tras un apagón en el local habitual— el presidente rojiblanco atendió a los medios y dejó una de las frases más llamativas del día al ser preguntado por el colegiado del encuentro.

Lejos de entrar en polémicas, Cerezo sorprendió con una respuesta irónica al ser cuestionado por el árbitro, Clément Turpin: "¿Turpin juega hoy? Ah, el árbitro. No sé ni quién es el árbitro. Mira hasta dónde hemos llegado".

-Periodista: "¿Preocupado por Turpin?" -Enrique Cerezo: "¿Juega hoy?" -Periodista: "Es el árbitro" -Enrique Cerezo: "Ah, el árbitro. No tengo ni idea ni sé quien es el árbitro" Tremendo.pic.twitter.com/Se5xtyBDWW https://t.co/DF0whPMrB6 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 14, 2026

Con esta declaración, el dirigente dejó claro que no quiere alimentar el debate arbitral en un contexto ya cargado tras las protestas del Barcelona por decisiones del partido de ida.

Las palabras de Cerezo llegan después de que el FC Barcelona mostrara su malestar por varias acciones arbitrales en el primer encuentro, especialmente una jugada protagonizada por Marc Pubill y Juan Musso.

Sin embargo, la UEFA ya ha cerrado el asunto, calificando de "inadmisible" la queja formal del club azulgrana. Una decisión que el presidente del Atlético respalda sin entrar en detalles: "Ya lo ha dicho la UEFA, que es lo que vale".

Un mensaje claro: foco en el juego

Con su postura, Cerezo busca desviar el foco de la polémica arbitral hacia el terreno de juego. Para el dirigente, este tipo de debates son habituales en la previa de grandes partidos, pero no determinantes. Su mensaje es claro: evitar distracciones y centrarse en el rendimiento deportivo en una cita clave de la temporada.

La respuesta sobre el árbitro no fue la única muestra del tono distendido de Cerezo. También ironizó sobre otras quejas del Barcelona, como el estado del césped del Metropolitano, restándoles importancia.

En conjunto, su comparecencia reflejó una estrategia comunicativa basada en la calma y la minimización de conflictos externos en un momento decisivo.

A pocas horas del partido, el Atlético de Madrid afronta el choque con confianza y evitando entrar en guerras dialécticas. Mientras el debate arbitral sigue vivo en el entorno mediático, Cerezo opta por marcar distancia. Y lo hace con una frase que resume su enfoque: para él, el árbitro no juega el partido.