Un heroico Atlético sella su pase a las semifinales frente a un Barça que rozó la remontada

El partido arrancó con un ritmo desbordante, propio de una gran noche europea. Apenas habían pasado cuatro minutos cuando Lamine Yamal castigó un error defensivo de Lenglet para adelantar al Barcelona y silenciar momentáneamente al Metropolitano.

Lenglet falla y Lamine no perdona. El Barça recorta distancias en el minuto 4. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/41k2FDthvX — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 14, 2026

El tanto activó aún más a ambos equipos. El Barça dominaba con balón, pero el Atlético de Madrid respondía con transiciones rápidas y una intensidad asfixiante. El duelo era un intercambio constante de golpes.

Pero no quedó ahí la cosa sino que el empate en la eliminatoria llegó en el minuto 23 con un gol de Ferran Torres tras una jugada insistente del conjunto azulgrana. Sin embargo, lejos de venirse abajo, el Atlético de Madrid reaccionó con carácter.

En el 31', una jugada brillante iniciada por Antoine Griezmann y culminada por Ademola Lookman, tras un espectacular desmarque de Marcos Llorente, devolvía la ventaja a los rojiblancos en la eliminatoria.

El primer tiempo terminó con un 1-1 en el marcador del partido, pero con el Atlético de Madrid aún por delante en el global. Intensidad, ocasiones y hasta sangre —con varios golpes en la cara— marcaron una primera mitad vibrante.

Polémica fue la acción entre Musso y Fermín que terminó con el sevillano sangrando a chorros en el Metropolitano... Corría el minuto 25 cuando Fermín se lanza en plancha a rematar un balón con la mala suerte que impacta su rostro con los tacos del portero argentino. Clément Turpin no pitó ni siquiera falta.

Musso impacta con su bota en el rostro de Fermín tras detener su remate de cabeza.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/0YjcSxD122 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 14, 2026

Segunda parte: resistencia, polémica y drama

Tras el descanso, el Barcelona dio un paso al frente. Ferran Torres volvió a aparecer en el minuto 55 para poner el 1-2 y meter el miedo en el cuerpo al Atlético.

A partir de ahí, el partido entró en una fase de máxima tensión. El Atlético se replegó y buscó resistir, mientras el Barça acumulaba ocasiones. Joan García y Juan Musso se convirtieron en protagonistas con paradas decisivas.

El colegiado Clément Turpin fue clave en el tramo final. En el minuto 79, tras revisión en el VAR, expulsó a Eric García con roja directa, dejando al Barça con diez jugadores.

🟥 Se queda con diez el Barça. Roja directa para Eric García tras esta acción sobre Sorloth. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yak0zIbkG7 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 14, 2026

La decisión desató las protestas azulgranas y condicionó el cierre del partido, frenando el empuje final de los visitantes.

Asedio final… y resistencia colchonera

Con uno menos, el Barcelona no dejó de intentarlo. Ronald Araujo tuvo la más clara en el añadido, pero Juan Musso firmó un paradón salvador que sostuvo al Atlético.

Los últimos minutos fueron un asedio constante, con jugadas interminables y ambos equipos al límite físico. El Metropolitano empujaba mientras el reloj se consumía lentamente. El pitido final confirmó la paradoja: derrota por 1-2 en casa, pero billete a semifinales para el Atlético de Madrid.

El equipo de Diego Simeone supo gestionar la ventaja de la ida y resistir en una noche de sufrimiento extremo. El Barcelona, pese a ganar, se queda a las puertas tras rozar una remontada que nunca llegó a completarse. Una noche de Champions League en estado puro: intensidad, polémica, épica… y un Atlético que sigue soñando.