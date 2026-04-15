El Atlético sigue desatado: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana"

Euforia absoluta en el Metropolitano después de la clasificación del Atlético de Madrid para semifinales de la Champions, adonde los colchoneros regresan nueve años después, al haber dejado en la cuneta al FC Barcelona (0-2 en la ida en el Camp Nou y 1-2 en la vuelta en feudo rojiblanco).

Una eliminatoria con cinco goles en 180 minutos y marcada por varias polémicas, como la de las quejas del Barça por la altura del césped del Metropolitano. De hecho, el club azulgrana obligó a la UEFA a medir la altura de la hierba y se comprobó que mide 26 milímetros de alto, dentro de los parámetros establecidos por el máximo organismo del fútbol europeo.

El comunity manager del Atlético, que está desatado, no ha dudado en tirar de sorna con este asunto, burlándose de las quejas de los culés y, de paso, parafraseando la mítica frase que el Teniente Coronel Bill Kilgore —interpretado por el actor Robert Duvall— prounció durante una escena de ataque aéreo en la guerra de Vietnam en la película Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.

"¿Hueles eso? ¿Hueles eso? ... Napalm, hijo. Nada en el mundo huele como eso. Me encanta el olor a napalm por la mañana", pronunció Kilgore.

Una frase mítica de la historia del cine que el Atlético recupera para, de paso, burlarse de las quejas culés.

Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana. pic.twitter.com/TnPMHJq2ro — Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2026

Y es que en el Atlético siguen eufóricos con esta clasificación para semifinales de la Champions. No es para menos, pues no alcanzaban esta ronda desde la temporada 2016/17...

Otra genialidad del community manager del Atlético, que también se acordó de Lamine Yamal. Y es que en las horas previas rondó mucho la imagen de LeBron James y su famosa remontada en la NBA contra todas las estadísticas, que el delantero del Barça mencionó y usó como motivación previa al partido.

Sin embargo, el Atlético de Madrid se terminó alzando como ganador en una temporada que han logrado eliminar a los culés también en la Copa del Rey . Pero los rojiblancos no dudaron dejar una curiosa reacción en redes con sus jugadores.

El club madrileño no dudó en publicar fotos de sus jugadores con la misma pose de LeBron James en la imagen a la que hacía alusión Lamine, a modo de recordatorio tras el triunfo en el Metropolitano.