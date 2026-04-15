El mal perder de Raphinha: habla de "robo" tras provocar a la afición del Atlético

Raphinha es un futbolista espectacular, de eso no cabe duda. De hecho, cuando está al cien por cien, es uno de los mejores jugadores del mundo. Seguramente, si hubiera jugado en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, el resultado podría haber sido otro y habría ayudado a que el FC Barcelona se clasificara para semifinales de la máxima competición europea.

Pero no fue así: el brasileño sufre una lesión en el isquiotibial derecho —que se produjo a finales de marzo en el amistoso entre Brasil y Francia— y va a estar unos 15 días más apartado de los terrenos de juego. No pudo jugar la ida en el Camp Nou (0-2) ni tampoco anoche en el Metropolitano (1-2). Pero sí quiso dejar su impronta sobre el césped colchonero provocando a la afición rival.

Tras el pitido final por parte del francés Clement Turpin, el brasileño no dudó en encararse con los aficionados rojiblancos y les dejó un irónico mensaje. Mientras les hacía el gesto de la próxima ronda de Champions, también le dijo a la afición rival que el Arsenal o el Sporting de Portugal les va a eliminar: "Pa' fuera".

"¡Pa' fuera!" 🔜⏭️ El mensaje de Raphinha a la afición del Atlético de Madrid después de caer eliminados en Champions 👀#UCL pic.twitter.com/amy7tGrcdN — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 14, 2026

La cosa no quedó ahí. Minutos después, en zona mixta, Raphinha criticó con dureza las decisiones del colegiado francés en este partido de vuelta de cuartos de final. "Para mí fue un partido robado. No solo eso sino que creo que el arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que tomaron. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró tarjeta amarilla. Lo que realmente quiero entender es su miedo a que el FC Barcelona llegue a ganar", dijo el futbolista de Porto Alegre.

Las palabras de Raphinha encontraron rápidamente respuesta en Juan Musso, portero argentino del Atlético que ha sido clave en esta eliminatoria con sus actuaciones.

😤 MUSSO CONTESTA A RAPHINHA y habla de su choque con FERMÍN: ‼️ "¿Raphinha? Hablar de robo es una locura". ‼️ "¿Fermín? Se choca con mi pie por el movimiento natural". pic.twitter.com/JkWQp5qfN3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2026

"No se puede hablar de robo. Entiendo lo que pueda decir Raphinha, lo que pueda decir cualquiera, pero no digamos que la serie fue un robo porque no fue así. Lo ganamos dentro de la cancha. ganamos 0-2 de visitante, último hombre en el fútbol es roja... me parece que hablar de robo es una locura", explicó el argentino.