La UEFA cerca a Raphinha tras su provocación y hablar de "partido robado"

La eliminación del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League dejó una imagen final cargada de tensión en el Metropolitano. Uno de los principales protagonistas fue Raphinha, cuya reacción tras el pitido final ha puesto el foco sobre su conducta.

El extremo brasileño, visiblemente alterado, se dirigió a la grada local realizando gestos provocadores y repitiendo en varias ocasiones "pa' fuera" —en referencia al futuro del conjunto rojiblanco en la competición—. Una actitud que rápidamente se viralizó y que podría tener consecuencias disciplinarias.

Pero la cosa no quedó ahí y es que, más allá de su enfrentamiento con la afición, Raphinha también protagonizó una dura crítica al arbitraje, señalando directamente al colegiado Clément Turpin.

"Para mí fue un partido robado. El arbitraje estuvo muy mal, fueron decisiones increíbles. El Atlético de Madrid hizo no sé cuántas faltas y no vio ni una tarjeta amarilla. Quiero entender que es miedo a que el Barcelona pudiera ganar", afirmó sin rodeos. Unas declaraciones especialmente delicadas dentro del marco disciplinario de la UEFA, que suele actuar con firmeza ante acusaciones de este tipo.

El reglamento, claro sobre estas conductas

El Código Disciplinario de la UEFA establece en su artículo 11 que cualquier conducta que desacredite el fútbol o infrinja las normas básicas de comportamiento puede ser sancionada. Esto incluye tanto declaraciones públicas como gestos considerados antideportivos o provocadores.

En este contexto, el comportamiento de Raphinha podría encajar en varios supuestos sancionables: desde sus palabras sobre un supuesto "robo" hasta su actitud desafiante hacia la afición rival.

Pero es que, si miramos los antecedentes recientes, estos no juegan a favor del jugador del Barcelona. Por ejemplo, en 2019, Neymar fue sancionado con tres partidos por criticar duramente al arbitraje tras la eliminación del PSG en Champions.

También existen casos más recientes relacionados con gestos hacia la grada. Jugadores como Antonio Rüdiger o Kylian Mbappé fueron castigados con multas económicas y sanciones condicionadas por comportamientos similares en el Metropolitano. Otros como Vinícius Júnior evitaron castigo, mientras que Dani Ceballos recibió una sanción menor. Estos precedentes reflejan que la UEFA suele analizar cada caso en detalle, pero no duda en actuar cuando considera que se han vulnerado las normas básicas de conducta.

Posibles sanciones: multa o suspensión

Las consecuencias para Raphinha pueden ir desde una sanción económica hasta una suspensión de partidos en competiciones europeas. En el peor de los escenarios, el brasileño podría perderse encuentros de la próxima edición de la Champions League.

Algunos expertos arbitrales ya han anticipado que sus declaraciones tendrán recorrido disciplinario. El hecho de hablar de "partido robado" suele ser considerado una acusación grave que cuestiona la integridad arbitral, algo que la UEFA sanciona con especial dureza.

La actuación de Raphinha llega en un momento especialmente delicado para el Barcelona, que acaba de quedar eliminado en Europa y acumula frustración por las decisiones arbitrales en ambos partidos de la eliminatoria.

Sin embargo, este tipo de reacciones también abren un debate interno sobre la gestión emocional en situaciones de alta presión. En el fútbol de élite, los gestos y declaraciones tras una derrota pueden tener un impacto más allá del terreno de juego.