Los históricos e incomprensibles llantos de Laporta tras quedar eliminado de la Champions

Joan Laporta, presidente electo del FC Barcelona, compareció públicamente para expresar su profundo malestar tras la eliminación en cuartos de final frente al Atlético de Madrid. El dirigente azulgrana fue especialmente duro con el arbitraje, al que calificó sin rodeos como una actuación impropia del máximo nivel europeo.

"En primer lugar quiero felicitar al Atlético de Madrid por su clasificación, pero eso no puede ocultar lo que todos vimos. El arbitraje del partido de ayer, tanto del colegiado como del VAR, fue una auténtica vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho a lo largo de esta eliminatoria", afirmó con contundencia.

Una nueva queja en camino

Laporta confirmó que el club presentará una nueva reclamación formal ante la UEFA, ampliando así el conflicto institucional abierto tras el partido de ida. "El club ya presentó una queja la semana pasada y nos dijeron que no era admisible. Estamos pidiendo explicaciones de por qué no lo era, porque sinceramente no lo entendemos. Y lo que sí puedo asegurar es que volveremos a presentar otra queja, porque lo que pasó ayer tampoco es admisible bajo ningún concepto", explicó.

El presidente dejó claro que el objetivo no es solo protestar, sino exigir una respuesta oficial que aclare los criterios arbitrales aplicados en ambos encuentros. De hecho, el dirigente azulgrana desgranó varias acciones que, a su juicio, resultaron determinantes y perjudicaron directamente al equipo.

Rajada monumental de Laporta.pic.twitter.com/nNIqFTZ55t — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) April 15, 2026

"Ha sido una eliminatoria en la que las decisiones arbitrales nos han perjudicado muchísimo. En la ida ya no nos pitaron un penalti que era de libro y además nos expulsaron a un jugador en una jugada que, como mucho, era de tarjeta amarilla. Esa roja condicionó claramente el partido", recordó.

Sobre el encuentro de vuelta, Laporta fue aún más específico: "En la vuelta vuelve a repetirse la misma historia. La expulsión de Eric García es incomprensible, porque no era el último hombre, Jules Koundé podía llegar perfectamente. El árbitro pitó amarilla, que era lo correcto, pero el VAR le hizo cambiar de decisión. Eso no se puede entender".

También se refirió a otras acciones clave: "El gol de Ferran Torres era totalmente legal, el penalti sobre Dani Olmo es clarísimo y la agresión a Fermín es absolutamente intolerable. Le abren el labio, tiene que ser atendido y cosido, y no hay ni siquiera una tarjeta. Es algo que cuesta mucho explicar".

Malestar acumulado

Las declaraciones de Laporta dejan entrever que el malestar no es puntual, sino que responde a una sensación de agravio que viene de atrás en competiciones europeas. "No es la primera vez que nos pasa algo así. Ya la temporada pasada vivimos situaciones parecidas en Europa. Parece que siempre hay decisiones que acaban cayendo en nuestra contra en momentos clave, y eso genera una gran frustración en el club y en nuestros aficionados", señaló.

El presidente también quiso responder a quienes aseguran que el Barcelona suele ser beneficiado por los árbitros, rechazando tajantemente esa narrativa, en una clara alusión al caso Negreira. "Los que dicen que el Barcelona recibe ayudas arbitrales faltan a la verdad. Son unos sinvergüenzas. Solo tienen que mirar esta eliminatoria de Champions League para darse cuenta de lo que realmente ha pasado. No se lo cree nadie que haya visto estos partidos con un mínimo de objetividad", afirmó.

El club exige explicaciones

Laporta insistió en que el club no piensa quedarse de brazos cruzados y que seguirá defendiendo sus intereses en los despachos. "Queremos que se ponga de manifiesto todo lo que ha ocurrido en esta eliminatoria. Ha habido decisiones muy perjudiciales para nuestros intereses y lo mínimo que merece este club es una explicación clara y transparente por parte de la UEFA", subrayó.

A pesar del tono crítico, el presidente electo también apeló a la necesidad de centrarse en el futuro inmediato, sin perder de vista lo ocurrido. "Ahora toca pasar página en lo deportivo y centrarnos en los objetivos que tenemos por delante, especialmente en LaLiga. Pero eso no significa olvidar lo que ha pasado. Vamos a defender al club hasta las últimas consecuencias", concluyó.

El Barcelona abre así un nuevo frente institucional con la UEFA, en un episodio que vuelve a poner en el centro del debate el papel del VAR y la coherencia en las decisiones arbitrales en el fútbol europeo.