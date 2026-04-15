¿Quién se equivocó? Vincic rompe el partido expulsando a Camavinga

El partido en el Allianz Arena vivía sus minutos más tensos cuando llegó la jugada que dinamitó la eliminatoria. En el minuto 86, con el marcador completamente abierto y todo encaminado hacia la prórroga, Eduardo Camavinga vio la segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, la expulsión.

La acción fue tan rápida como polémica. Tras una falta, el centrocampista francés desplazó ligeramente el balón —o, según otras interpretaciones, lo retuvo apenas unos segundos— impidiendo una reanudación inmediata del juego por parte del Bayern de Múnich. El árbitro, Slavko Vincic, no dudó en mostrarle la amarilla.

El problema llegó después. En un primer momento, el colegiado no pareció percatarse de que era la segunda amonestación. Fueron los propios jugadores del Bayern quienes le hicieron notar la situación. Solo entonces mostró la tarjeta roja, dejando al Real Madrid con diez jugadores en un momento crítico.

🟥 Expulsado Camavinga. Segunda amarilla para el francés que deja con diez al Real Madrid tras 24 minutos sobre el césped. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/6cFpmawyzH — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 15, 2026

Una acción mínima, una consecuencia máxima

La jugada ha generado debate por su aparente desproporción. Camavinga había entrado en el minuto 62 y ya había sido amonestado anteriormente por una falta sobre Jamal Musiala. Sin embargo, la segunda amarilla llegó por una acción considerada por muchos como menor.

El francés no retuvo el balón durante un tiempo prolongado ni realizó un gesto violento. Aun así, el reglamento permite sancionar este tipo de conductas por retrasar la reanudación del juego. La interpretación estricta de la norma por parte de Vincic terminó teniendo un impacto enorme en el partido.

Con un jugador menos y en los últimos minutos, el equilibrio competitivo se rompió por completo. Lo que hasta ese momento era una eliminatoria abierta y vibrante quedó condicionado por la inferioridad numérica del conjunto blanco.

Los árbitros estallan contra la decisión arbitral

La polémica no tardó en trasladarse a los análisis posteriores. Uno de los más contundentes fue Alfonso Pérez Burrull, quien criticó duramente la decisión en Radio Marca.

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"Es absolutamente desproporcionado expulsar a un jugador por una acción así", aseguró. Según su valoración, el tiempo en el que Camavinga retuvo el balón —apenas unos segundos— no justificaba una sanción tan grave en un contexto de máxima exigencia competitiva.

Burrull fue más allá al señalar la responsabilidad del árbitro en la gestión del momento: "Tiene que ser mucho más equilibrado con lo que se están jugando los equipos y, sobre todo, por la incidencia en el partido". Sus palabras reflejan una crítica habitual en este tipo de acciones: no solo se juzga la norma, sino tabién el criterio aplicado en función del contexto.

Pero no ha sido el único sino que también Iturralde González, especialista arbitral de As y de la cadena SER aseguró que "a este nivel no, hombre... Primero hace una falta, pero luego le enseña la amarilla por llevarse el balón. Camavinga no debe hacer eso, pero a este nivel no se puede amonestar a alguien por algo así. Si te llevas el balón, reglamentariamente, puedes amonestar. Pero aquí entra el sentido común, a este nivel no puedes dejar a alguien con diez por eso. Seguro que se lo van a decir en algún momento. Han sido cuatro metros de nada... Pero Camavinga no lo debe hacer, eso también es verdad".

El debate eterno: reglamento vs. contexto

La jugada ha reabierto un debate clásico en el fútbol: ¿debe aplicarse el reglamento de forma estricta en cualquier situación o debe el árbitro interpretar el contexto del partido?

En este caso, la decisión de Slavko Vincic se ajusta técnicamente a la normativa, pero su impacto en el desarrollo del encuentro ha sido determinante. La expulsión de Camavinga no fue una acción aislada, sino un punto de inflexión que alteró el equilibrio de toda la eliminatoria.

Para muchos, ese es precisamente el problema: una acción menor terminó teniendo consecuencias mayúsculas. Para otros, en cambio, el cumplimiento del reglamento no admite matices, independientemente del momento o del escenario.