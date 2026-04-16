Carvajal estalla contra el árbitro: "Es por tu culpa"

Durísima eliminación del Real Madrid en la Champions. El equipo de Álvaro Arbeloa dice adiós a la temporada en el mes de abril al perder frente al Bayern de Múnich por 4-3 (6-4 en el global tras el 1-2 en el Bernabéu), a pesar de haber igualado la eliminatoria en tres ocasiones y de quedarse a muy pocos minutos de haber forzado la prórroga.

Tal vez por eso y por la expulsión de Eduardo Camavinga que marcó los minutos finales de este partido de vuelta en el Allianz Arena, los nervios estaban a flor de piel entre los jugadores madridistas al final del partido.

Así lo demuestran al menos dos episodios que han captado las cámaras de Movistar Plus y que han salido a la luz tras el encuentro en Múnich. En el minuto 82, todavía con 2-3 en el marcador y antes de que el colegiado Slavko Vincic expulsara a Camavinga y de que Luis Díaz y Michael Olise marcaran sus goles, Vinícius aprovechaba un balón en largo para correr por la banda izquierda. Sin embargo, el brasileño perdió el balón ante una buena acción defensiva de Upamecano y no vio a un Bellingham que llegaba al área desde segunda línea.

El británico protestó con airados gestos este error de Vini. Unos gestos, los de Bellingham, que no gustaron al 7 blanco y éste no dudó en reprochárselos: "¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca". Todo, acompañado de un característico "fodase, caralho" en portugués.

Cuatro minutos más tarde, cuando Vincic expulsó a Camavinga por doble amarilla —entendiendo que el francés perdió tiempo al retener la pelota—, Dani Carvajal salió como un resorte del banquillo para mostrar su enfado con el colegiado esloveno. Hasta en cuatro ocasiones le gritó: "Es por tu culpa, por tu puta culpa".

Unas palabras que, según muestran las imágenes, también le dirigía al cuatro árbitro, que en ese momento discutía la acción con otro de los miembros del banquillo blanco, Álvaro Carreras.

Y es que la expulsión de Camavinga ha indignado al madridismo, pues Vincic pareció no tener en cuenta que el galo ya tenía una amarilla en el momento de enseñarle la segunda tarjeta.