El Barça estalla contra el VAR y alega "un perjuicio deportivo y económico" ante la UEFA

El FC Barcelona ha dado un paso al frente tras su eliminación en la UEFA Champions League. El club azulgrana ha presentado una nueva queja formal ante el máximo organismo del fútbol europeo por la actuación arbitral en su eliminatoria de cuartos de final frente al Atlético de Madrid.

En el escrito, la entidad culé considera que durante los dos partidos se produjeron decisiones que no se ajustaron correctamente a las Reglas de Juego. Según los catalanes, no se trata de acciones aisladas, sino de una acumulación de errores que condicionaron el desarrollo de la eliminatoria.

De hecho, el Barcelona señala directamente tanto a las decisiones arbitrales sobre el terreno de juego como al uso del videoarbitraje. En su queja asegura que se produjeron "decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego", apuntando a una interpretación incorrecta del reglamento.

Además, el escrito incide en el papel del VAR, subrayando una "falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia". Esta afirmación pone el foco en jugadas clave que, a juicio del club, debieron ser revisadas o corregidas y que terminaron influyendo en el resultado de los encuentros.

Impacto deportivo y económico

Más allá del debate técnico, el Barcelona sostiene que estas decisiones tuvieron consecuencias directas. En el documento, el club afirma que "la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria".

Asimismo, va un paso más allá al señalar que esta situación ha supuesto "un perjuicio deportivo y económico significativo para la Entidad". La eliminación en la máxima competición europea no solo tiene impacto en lo deportivo, sino también en los ingresos derivados de premios, derechos televisivos y proyección internacional. Este argumento refuerza el tono de la queja, que no se limita a una protesta simbólica, sino que busca poner de relieve las consecuencias tangibles de las decisiones arbitrales.

Una reclamación con antecedentes

El club azulgrana también recuerda que no es la primera vez que traslada este tipo de inquietudes a la UEFA. En el escrito, señala que mediante esta reclamación "reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente", dejando entrever un malestar acumulado en relación con el sistema arbitral en competiciones europeas.

A pesar del tono crítico, el Barcelona también adopta una postura constructiva. En su comunicado, el club se muestra dispuesto a colaborar con la UEFA para mejorar el sistema. En concreto, afirma que se ofrece a trabajar conjuntamente "con el objetivo de mejorar el sistema arbitral".

El propósito, según el propio texto, es avanzar hacia "una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego". Esta declaración refleja la intención de no limitar la queja a la crítica puntual, sino de contribuir a posibles cambios en el futuro.

Debate abierto en el fútbol europeo

La reclamación del Barcelona reabre el debate sobre el arbitraje en el fútbol de élite y el papel del VAR en competiciones como la Champions League. En los últimos años, la tecnología ha reducido algunos errores, pero también ha generado nuevas controversias en torno a su uso e interpretación.

El caso de esta eliminatoria vuelve a poner sobre la mesa la dificultad de lograr unanimidad en decisiones complejas y la necesidad de establecer criterios claros y homogéneos. Mientras tanto, el club azulgrana espera una respuesta de la UEFA que aclare lo sucedido y, en su caso, impulse mejoras en el sistema.

Con esta iniciativa, el Barcelona no solo expresa su malestar por una eliminatoria concreta, sino que se posiciona en un debate más amplio sobre la justicia y la transparencia en el fútbol europeo.