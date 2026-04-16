El Real Madrid ha dicho adiós a la temporada en el mes de abril. Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, a nueve puntos del Barcelona en la Liga —a falta de siete jornadas para el final, con el Clásico del Camp Nou dentro de tres semanas y media— y fuera de la Champions tras perder los dos partidos ante el Bayern de Múnich, el conjunto blanco va a cerrar otra campaña sin títulos, por segunda vez consecutiva y por quinta ocasión en el siglo XXI.

"No me preocupa en absoluto mi futuro y entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club. Soy un hombre de la casa y si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid. Estoy dolido por los jugadores y no por mí, que me preocupa poco mi futuro. Siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores", decía Álvaro Arbeloa anoche tras la derrota contra el Bayern en el Allianz Arena (4-3), en un partido de vuelta de cuartos de final marcado, entre otras cosas, por la expulsión de Eduardo Camavinga.

Lo cierto es que todo apunta a que el salmantino, que se hizo con las riendas del primer equipo madridista a mediados del pasado mes de enero tras la destitución de Xabi Alonso, no va a seguir la próximo temporada al frente del conjunto blanco.

El balance del actual técnico madridista es de 13 victorias, un empate y siete derrotas en 21 encuentros, mientras que Xabi firmó 20 triunfos, tres empates y cinco derrotas en 28 encuentros. A Arbeloa se le valora por haber mejorado la imagen del equipo en momentos puntuales, compitiendo especialmente en la Champions —las eliminatorias contra el Manchester City y el Bayern—, pero lo cierto es que los blancos también se han dejado ir en la Liga, sufriendo pinchazos inesperados (como ante el Mallorca y el Girona, recientemente) que han dilapidado sus opciones al título.

Así, el baile de nombres para relevar a Arbeloa no para de crecer en las últimas horas. El presidente Florentino Pérez y su gente de confianza piensan a medio y largo plazo y, sobre todo, a la manera de atinar con una nueva estructura que a buen seguro va a verse modificada sustancialmente. El papel del entrenador es clave y las opciones que más fuerza están cogiendo son las de Didier Deschamps, Massimiliano Allegri y Jürgen Klopp. Quizá por ese orden.

Deschamps, Allegri y Klopp

El todavía seleccionador de Francia podría aterrizar en Chamartín, según ha adelando RMC Sports, después de dejar el cargo el próximo verano tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Deschamps, que ha estado 14 años en el banquillo de los bleus, conquistando el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones en 2021, será relevado por toda una institución en el país vecino como es Zinedine Zidane, quien a su vez ha ganado tres Champions consecutivas (2016, 17 y 18) con el Madrid.

Didier Deschamps.

La segunda opción es la de Massimiliano Allegri, actual entrenador del AC Milan. El técnico de Livorno, de 58 años, siempre ha sido muy del gusto de Florentino Pérez —incluso desde su etapa en la Juventus de Turín, entre 2014 y 2024—, y no es nada descabellado pensar que pueda aterrizar en el Bernabéu el próximo verano. Allegri tiene contrato con el club rossonero hasta 2027, pero si el equipo se clasifica para la Champions —actualmente es tercero en la Serie A—, automáticamente se renovaría por una temporada más.

En la casa blanca también ha gustado siempre el nombre de Jürgen Klopp. El alemán no entrena desde que se despidió del banquillo del Liverpool en 2024, aunque su fichaje por el Madrid se antoja bastante complicado. Desde enero de 2025 es director de fútbol de Red Bull, asesorando a los clubes que están bajo el paraguas de la compañía de bebidas energéticas (Leipzig, Salzburgo, New York Red Bulls...), y de momento no parece muy factible que vaya esta posición, relativamente cómoda, para dirigir a un club de la envergadura del Real Madrid.

Jürgen Klopp.

¿Cambio de modelo?

Con Klopp y Deschamps, Florentino podría cambiar de modelo y definir un nuevo estilo que aporte solvencia, identidad y competitividad. Así, ni el germano ni el francés representan la misma escuela, porque incluso se podría decir que son muy diferentes. Mientras que los equipos de Klopp —el Borussia Dortmund y, sobre todo, el Liverpool— se han caracterizado siempre una gran presión y un control de los partidos, Deschamps ha sido destacado por la apuesta por un ritmo alto en un bloque compacto que le ha aportado orden, equilibrio y pragmatismo a la hora de jugar.

Con el alemán, el equipo podría entrar en una revolución de estilo, similar a lo ocurrido con José Mourinho en 2010, mientras que Deschamps garantizaría la continuidad competitiva y el aura que siempre ha caracterizado al Madrid. Por seguir con los símiles, el francés sería como una especie de Fabio Capello, que estuvo en la casa blanca en dos etapas diferentes (1997 y 2007), ganando la Liga en ambos casos.

Massimiliano Allegri.

En cuanto a Allegri, se trata de un entrenador súper pragmático y versátil, caracterizado por priorizar el orden defensivo y la disciplina táctica sin atarse a un sistema fijo. Conocido por su capacidad de adaptación (adaptando el equipo al rival), sus clubes suelen ser competitivos, sólidos y capaces de variar entre un juego pausado o directo según las necesidades de los partidos.