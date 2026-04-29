Mourinho se pone duro y el Madrid debe deshojar la margarita cuanto antes

Es uno de los nombres que más suenan como relevo de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid. Un entrenador que no deja indiferente a nadie. Generalmente o le amas o le odias. Hablamos de un José Mourinho que dejó un excelente recuerdo en la directiva merengue tras su primera etapa, hace ya 13 años.

Como bien apuntó Libertad Digital y esRadio este martes, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez tienen claro que el equipo necesita un giro radical en el perfil del entrenador. Un sargento que ponga firmes a algunos jugadores que tienen demasiado olvidado el término esfuerzo. Por ello el nombre de Mou es de los favoritos que maneja la cúpula merengue. Jürgen Klopp —que pedirá tener plenos poderes a la hora de confeccionar la plantilla— también gusta pero algo menos, sobre todo al ala de la dirección deportiva liderada por Juni Calafat que sabe que si llega el teutón su autoridad a la hora de captar refuerzos se verá en entredicho.

Mourinho, que esta semana tiene previsto reunirse con Florentino Pérez en Lisboa para abordar un primer encuentro y trazar unas líneas maestras, se hace el duro. En una entrevista concedida al medio italiano Il Giornale, quiso salir al paso de su posible fichaje por el Real Madrid: "No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Liga de Campeones", sentenció Mourinho, para añadir que "hemos tenido una trayectoria extraordinaria; somos el único equipo de Europa que no ha perdido un partido. Si ganamos nuestros próximos tres encuentros, jugaremos la copa más importante de Europa. Es lo único en lo que puedo pensar".

Mourinho dejó un guiño a su paso por la capital de Italia, al afirmar que "para mí, Roma fue el mejor lugar de mi carrera. Nunca había sentido un ambiente tan increíble alrededor de un equipo de fútbol, el Olímpico siempre lleno, la forma en que la gente siente por los jugadores. ¿Hay mucha expectación? No es un drama, porque cuando ganamos la Conferencia la celebración fue increíble: ni siquiera en mis triunfos en la Champions League he visto escenas así".

Mourinho también habló del fútbol actual y de cómo debe manejarlo un entrenador. "Hay que encontrar el equilibrio. Cada jugador es un pequeño mundo: antes solo existían él y su agente, ahora hay mucha gente a su alrededor. Hay que asegurarse de que su mundo coincida con el tuyo, por ejemplo, evitando contradicciones entre los preparadores físicos y los nutricionistas del equipo o los personales. O que su vida privada no acabe perjudicando al grupo", sentenció el portugués.

Mourinho habló del enorme postureo que domina la sociedad actual y también el mundo del fútbol: "Mucha gente hoy en día acaba en el banquillo porque sabe venderse bien. Tener una buena imagen pública vale más que ser realmente capaz", para añadir que "seamos realistas: la idea de que la estrategia es más importante que los resultados es la mayor mentira del fútbol. Lo primero es que para ganar se necesita mucha calidad y hacer muchas cosas bien; solo después viene lo estético. Un producto ganador es un producto ganador".

A pesar de que han sonado numerosos nombres como futuribles para entrenar al Real Madrid como Pochettino, Scaloni, Allegri, Deschamps o Maresca los únicos nombres que valora a día de hoy el Real Madrid son los de José Mourinho y Jürgen Klopp.