Así está la lucha por la quinta plaza de Champions: España aumenta su ventaja

Cuando peor pintaba el panorama para el fútbol español, esta semana de competiciones europeas ha acabado resultando balsámica. Los resultados recientes de los clubes españoles (empate del Atlético de Madrid ante el Arsenal en la Champions y victoria del Rayo Vallecano frente al Estrasburgo en la Conference League), unidos a los tropiezos de los alemanes (derrotas del Bayern de Múnich y el Friburgo frente al PSG en Liga de Campeones y el Sporting de Braga en la Europa League, respectivamente), han permitido que España mantenga la segunda plaza del coeficiente UEFA de la temporada, la que concede una plaza adicional para la próxima Champions.

Inglaterra ya tiene prácticamente asegurado el primer puesto, mientras la pelea real se reduce a un cara a cara entre españoles y Alemania.

Según los últimos datos publicados, España suma 21,534 puntos, por los 21,214 de Alemania. Una diferencia pequeña, sí, pero significativa a estas alturas del calendario, con muy pocos encuentros por disputarse. El margen no garantiza nada, aunque sí concede a LaLiga una ventaja estratégica: ya no necesita milagros ajenos, sino simplemente resistir.

Qué significa esa quinta plaza

La nueva Champions de 36 equipos premia cada temporada a las dos federaciones con mejor rendimiento colectivo en Europa mediante las llamadas ‘Plazas por Rendimiento Europeo’. Traducido al lenguaje coloquial: el quinto clasificado de la liga beneficiada entra directamente en la máxima competición continental.

En estos momentos, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato, ese premio en España sería para el Real Betis —quinto clasificado en LaLiga con 50 puntos—, aunque la pelea doméstica sigue abierta. También Getafe CF (44 puntos), Celta de Vigo (44) o incluso la Real Sociedad (43) mantienen opciones de aprovechar semejante caramelo económico y deportivo.

Porque no hablamos de un simple detalle estadístico. Estar en Champions supone ingresos millonarios, mayor capacidad para fichar, más atractivo institucional y un salto de prestigio brutal. Para varios clubes, puede marcar el rumbo de los próximos años.

Alemania necesita una carambola

La Bundesliga ha pasado de sentirse favorita a depender de una remontada épica. Los tropiezos de sus representantes en estos partidos de ida de las semifinales europeas han complicado muchísimo sus cuentas. El escenario que necesita Alemania roza ya lo novelesco: victorias de sus equipos, eliminaciones españolas y un cierre continental perfecto.

Es decir, no basta con ganar un partido. Necesita una cadena de resultados casi impecable y, además, que España falle al mismo tiempo. El fútbol ya ha demostrado mil veces que lo improbable sucede, pero la sensación en estos momentos es que el viento sopla, y con fuerza, a favor del fútbol español.

LaLiga se juega más de lo que parece

Esta batalla no solo enfrenta a dos campeonatos, sino que también mide el músculo competitivo de ambos países. Durante años, España dominó Europa con puño de hierro gracias al Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla o Atlético de Madrid. Alemania, mientras tanto, se apoyó casi siempre en el peso del Bayern de Múnich, más algún que otro club de forma esporádica, especialmente el Borussia Dortmund.

Ahora el reparto se ha democratizado más. Que España conquiste esa quinta plaza sería una señal poderosa: incluso en plena transición, con bastante menos músculo económico que la Premier League, sigue siendo una potencia competitiva.

Un final de temporada con premio doble

La clasificación liguera ya estaba al rojo vivo, pero esta variable europea echa todavía más gasolina al fuego. Ser quinto puede equivaler a tocar la Champions. Y eso cambia todo: calendarios, presión, objetivos y hasta decisiones en los despachos. Cada gol en Europa cuenta; cada empate, también. Lo que ocurra en semifinales y finales continentales no solo se celebrará en los estadios implicados, sino también en ciudades como Sevilla (por el Real Betis), Vigo, Getafe o San Sebastián.

Porque mientras algunos pelean por levantar trofeos, LaLiga y la Bundesliga libran una guerra silenciosa por una plaza de oro. Y ahora mismo, España ha dado un paso de gigante.