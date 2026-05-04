Excelentes noticias para Mikel Arteta desde el parte médico

El alemán Kai Havertz y el noruego Martin Odegaard estarán disponibles este martes para enfrentarse al Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Liga de Campeones de fútbol.

Mikel Arteta, técnico de los 'Gunners', confirmó que ambos jugadores están en la lista y que están listos para jugar contra el Atlético, pese a que no se entrenaron en la sesión abierta a medios de este lunes en la ciudad deportiva del Arsenal.

Odegaard se perdió el partido del fin de semana contra el Fulham por unas molestias en la rodilla, mientras que Havertz no ha jugado los últimos dos partidos por un problema muscular.

El Arsenal cuenta con las bajas de Mikel Merino y de Jurrien Timber.