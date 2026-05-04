¿Jugará Julián Álvarez ante el Arsenal?

Julián Alvarez se probó este lunes antes de empezar el entrenamiento vespertino previo al duelo de vuelta de semifinales de Liga de Campeones ante el Arsenal tras la torcedura de tobillo que sufrió en el partido de ida que le apartó del encuentro ante el Valencia el pasado sábado.

El argentino, que saltó minutos antes con el recuperador Oscar Pitillas, se cambió de botas en los primeros minutos de la sesión y se ejercitó junto al resto de sus compañeros, al igual que Giuliano Simeone, Alexander Sorloth y Jose María Giménez, que también estuvieron presentes con el grupo, siendo Nico González y Pablo Barrios las únicas bajas.

Sobre la 'Araña', que metió el tanto del empate en la ida, Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, se deshizo en elogios: "El partido de ida fue muy bueno y ojalá que mañana responda de la manera que pide el partido. Conoce bien la Premier League y esperemos que haga un gran partido".

El ariete es el cuarto máximo goleador con 10 goles y ha repartido cuatro asistencias por lo que de su estado físico dependen muchas de las aspiraciones del Atlético de Madrid, que no juega una final de la Liga de Campeones desde 2016, tendrá la posibilidad de clasificarse a la cuarta final de esta competición de su historia, la tercera con Simeone, para intentar ganar su primera Champions, tras haber perdido el duelo decisivo del torneo en 1974, 2014 y 2016.

Por su parte, Simeone también ensalzó la importancia del noruego Alexander Sorloth, que no jugó el partido de ida por molestias musculares en los isquitiobiales, aunque ya está recuperado y en plenas condiciones

"Es importantísimo. Lo necesitamos mucho. Una pena que no pudo jugar en la ida porque tenía cargado el isquiotibial. Lo necesitamos ya sean 60, 45, 20 o 10 minutos", remarcó.