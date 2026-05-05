Drama rojiblanco en Londres: Saka y el árbitro dejan al Atlético sin final de Champions

Es la historia de siempre. La de un equipo condenado a rozar la gloria y verla escapar en el último suspiro. El Atlético de Madrid volvió a quedarse a las puertas de una final de Champions tras caer por 1-0 ante el Arsenal en el Emirates. Otra noche europea de orgullo, sufrimiento… y frustración.

Parecía que esta vez sí. El contexto, el camino recorrido y la sensación competitiva invitaban a creer. Pero el fútbol, caprichoso, volvió a cruzarse en el camino de los rojiblancos. Esta vez con forma de gol de Bukayo Saka y con una decisión arbitral que pesará durante mucho tiempo.

Otra vez la orilla

El equipo de Diego Pablo Simeone cayó de pie. Fue mejor durante muchos minutos, generó más peligro y dominó fases clave del partido. Pero volvió a tropezar en ese último escalón que tantas veces se le ha resistido.

El Atlético compitió como siempre: con intensidad, compromiso y fe. Con Antoine Griezmann liderando en ataque y un incansable Marcos Llorente multiplicándose en cada acción. Pero en este nivel, los detalles deciden. Y el Atlético volvió a pagar caro no convertir sus oportunidades.

La primera mitad fue un reflejo de la eliminatoria. El Atlético generó las ocasiones más claras. Giuliano Simeone tuvo una a bocajarro y Julián Álvarez otra que rozó el gol. No eran imposibles, pero en unas semifinales de Champions, cada ocasión cuenta como oro.

El Arsenal, en cambio, no necesitó dominar. El equipo de Mikel Arteta jugó a lo que requería el partido: sobrevivir y golpear. Y lo hizo justo antes del descanso.

El golpe de Saka

Saka golpea primero en Londres. El Arsenal se adelanta en el marcador al borde del descanso. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/LRmwg9ama1 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 5, 2026

En el minuto 44, cuando el partido parecía encaminado al empate, llegó el tanto que cambió todo. Una jugada embarullada terminó con un rechace de Oblak que cayó en los pies de Saka. El inglés no falló.

El Emirates estalló. El Atlético, que había hecho más méritos, se marchaba por detrás. Otra vez el fútbol castigando la falta de acierto.

La segunda parte tuvo un momento que puede definir la eliminatoria. Con el Atlético volcado, un balón suelto dentro del área acabó con Griezmann derribado tras un pisotón claro.

El Atleti reclamó penalti en esta acción de Calafiori sobre Griezmann. El colegiado señaló falta previa de Pubill sobre Gabriel.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/pLIdWhzdtB — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 5, 2026

El árbitro señaló una falta previa inexistente y el VAR no intervino. Penalti no concedido que desató la indignación rojiblanca. Una decisión que pudo cambiar el rumbo del partido y que dejó una sensación de injusticia evidente.

El fallo que duele

Aun así, el Atlético tuvo otra oportunidad de oro. Un error de Saliba dejó a Giuliano Simeone solo ante David Raya. Regateó al portero, tenía todo a favor… pero Gabriel apareció en el último instante para incomodarle. El balón no entró. Y con él, se escapó gran parte del alma del equipo.

En el otro lado, Viktor Gyökeres también perdonó la sentencia, manteniendo con vida a un Atlético que lo intentó hasta el final.

Los minutos finales fueron un asedio rojiblanco. Centros, segundas jugadas, disparos lejanos… todo sin premio. El Arsenal resistió con oficio, perdiendo tiempo, gestionando la ventaja y jugando con la desesperación rival. El pitido final fue un golpe seco. El Arsenal jugará la final. El Atlético, otra vez, se queda a un paso.

Un destino cruel

Cuando la lluvia cesó en Londres, llegaron las lágrimas. Otra noche más en la que el Atlético lo dio todo… y no fue suficiente.

El fútbol le vuelve a negar la Champions a Simeone, que lo ha intentado todo durante años. Pocos técnicos han estado tan cerca tantas veces. Pocos han merecido tanto sin conseguirlo. Pero este equipo, fiel a su historia, volverá a levantarse. Porque si algo define al Atlético no es caer… sino volver a intentarlo.

Ficha técnica

1 - Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié, m. 58); Lewis-Skelly (Zubimendi, m. 74), Rice, Eze (Odegaard, m. 58); Saka (Madueke, m. 58), Trossard (Martinelli, m. 83) y Gyökeres.

0 - Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand (Sorloth, m. 57), Hancko, Ruggeri; Llorente, Giuliano (Cardoso, m. 57), Koke, Lookman (Molina, m. 57); Griezmann (Baena, m. 66) y Julián Álvarez (Almada, m. 67).

Gol: 1-0. Saka, m. 44.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania) amonestó a Arteta (m. 93, fuera del campo) y Calafiori (m. 95, fuera del campo) por parte del Arsenal y a Pubill (m. 81), Simeone (m. 93, fuera del campo) y Koke (m. 95) por parte del Atlético de Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones disputado en el Emirates Stadium (Londres).