Simeone asume la eliminación del Atlético: "A la gente no le alcanza con llegar a semifinales"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha ofrecido una valoración sosegada y autocrítica tras la derrota de su equipo frente al Arsenal, que deja al conjunto rojiblanco a las puertas de la final de la Liga de Campeones en Budapest. Lejos de buscar justificaciones externas, el preparador argentino ha optado por hacer un ejercicio de realismo frente a las exigencias que rodean a una institución de primer nivel europeo.

"A la gente no le alcanza con llegar a unas semifinales", reconoció con rotundidad el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro. Para Simeone, el aficionado rojiblanco se ha acostumbrado a pelear por los títulos, lo que refleja el crecimiento del club en los últimos años. "Esto te da una realidad que es la realidad del equipo como club. Ha crecido enormemente, es un club en Europa reconocido, como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar", subrayó.

A pesar de la dolorosa eliminación, el entrenador quiso dejar claro que siente "tranquilidad y paz" por el esfuerzo desplegado sobre el césped. Evitó de manera tajante cualquier queja hacia el estamento arbitral, un recurso habitual en escenarios de alta tensión. "Si estamos eliminados es porque el rival ha hecho méritos para pasar", indicó, zanjando cualquier debate sobre posibles injusticias. Incluso al ser cuestionado por una polémica que involucró a Antoine Griezmann, mantuvo su postura: "No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann (...), no tengo ganas de excusarme en nada".

Analizando el desarrollo de la eliminatoria ante el conjunto inglés, Simeone destacó la notable mejoría de sus pupilos conforme avanzaban los minutos, especialmente en la segunda mitad del partido decisivo. "Creo que el equipo lo dio todo. Hoy en el segundo tiempo mejoramos mucho, evolucionamos siendo mejores ofensivamente y tuvimos alguna situación que nos pudo favorecer", explicó. Además, valoró el mérito de plantar cara a un oponente de enorme magnitud: "Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos contra un equipo que es increíble y con nuestras armas competimos muy bien".

El técnico rojiblanco también quiso enviar un mensaje de agradecimiento a la grada y al vestuario, recordando el compromiso adquirido al inicio de la temporada. "Me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy. En la pretemporada dije unas palabras y dije que competiríamos, y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, pero llegamos a lugares que es muy difícil llegar", afirmó con tono reflexivo.

Finalmente, Simeone demostró gran deportividad al referirse a la actuación del Arsenal en los compases finales del choque, restando importancia a las interrupciones de los londinenses para conservar su valiosa ventaja. Considera que este tipo de estrategias son simplemente parte del fútbol y no dudó en alabar a su homólogo en el banquillo rival. "El trabajo de Arteta es increíble. Estoy contento por ellos porque se lo merecen", concluyó.