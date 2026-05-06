El PSG asalta el Allianz Arena y se cita con el Arsenal en la final de la Liga de Campeones

El Paris Saint-Germain estará en la final de la Liga de Campeones tras imponerse al Bayern de Múnich en una semifinal marcada por el ritmo, las ocasiones y la tensión hasta el último minuto. El conjunto de Luis Enrique resistió en el Allianz Arena y certificó su clasificación con una actuación sólida, liderada por un tempranero gol de Ousmane Dembélé. El tanto de Harry Kane en el descuento apenas sirvió para maquillar el resultado de un Bayern que reaccionó tarde. En la final espera el Arsenal.

El partido arrancó con el PSG decidido a golpear primero y lo consiguió casi de inmediato. En el minuto 3, Fabián Ruiz encontró el desmarque de Khvicha Kvaratskhelia, que condujo con espacio hasta el área y cedió atrás para que Dembélé fusilara a Manuel Neuer. El extremo francés no perdonó y silenció durante unos segundos el Allianz Arena.

Aquel gol cambió por completo el escenario de la eliminatoria. El Bayern necesitaba reaccionar y lo intentó desde el primer momento, apoyado por un Luis Díaz muy activo y por la movilidad constante de Jamal Musiala y Michael Olise.

El Bayern respondió, pero apareció Safonov

El conjunto de Vincent Kompany acumuló llegadas peligrosas durante toda la primera parte. Musiala tuvo una ocasión clarísima tras un centro raso de Luis Díaz, pero Nuno Mendes apareció para bloquear el remate cuando parecía gol.

El Bayern insistía, mientras el PSG encontraba espacios a la contra. Kvaratskhelia volvió a convertirse en una amenaza constante cada vez que encaraba. El georgiano desordenó varias veces la defensa alemana y obligó a Upamecano y Tah a multiplicarse.

La semifinal también dejó polémica. Los jugadores del Bayern reclamaron dos posibles manos dentro del área del PSG, primero de Nuno Mendes y después de Vitinha, pero el colegiado portugués João Pinheiro no señaló penalti en ninguna de las acciones.

El Bayern Múnich reclamó mano y segunda amarilla en esta acción de Nuno Mendes. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/ShC0UDLXwe — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

En medio del intercambio de golpes, apareció Safonov. El guardameta del PSG firmó una de las intervenciones de la noche con una parada espectacular a un disparo de Musiala justo antes del descanso. El Bayern seguía vivo, pero cada minuto jugaba a favor del equipo francés.

El PSG resistió tras el descanso

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. El Bayern adelantó líneas y el PSG respondió con velocidad cada vez que recuperaba el balón. Doué estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones, especialmente en una acción individual que obligó a Neuer a sacar una mano abajo de muchísimo mérito.

Te hace un roto en una baldosa. 🪄 La 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏 de Désiré Doué. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/G1LWmsHd3z — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

Kvaratskhelia también tuvo el segundo en sus botas en el minuto 79. El extremo georgiano rompió hacia dentro, se plantó ante Neuer y, cuando parecía que el gol era inevitable, golpeó al aire en el momento decisivo.

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Mientras tanto, el Bayern seguía buscando una reacción desesperada. Kimmich probó suerte a balón parado y Olise continuó generando peligro desde la banda, aunque sin encontrar claridad en los metros finales. Harry Kane apenas encontró espacios durante buena parte del encuentro y Marquinhos logró contener al delantero inglés en los momentos clave.

Luis Enrique movió el banquillo para proteger el resultado. La entrada de Lucas Hernández y Beraldo reforzó la defensa en el tramo final, mientras el PSG intentaba dormir el partido a través de la posesión.

Kane marcó demasiado tarde

En Múnich no se rinde nadie. Kane recorta diferencias a un minuto para el final. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/IygaKKaWvE — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

El Bayern tuvo una última oportunidad de reabrir el partido en los minutos finales. Los alemanes reclamaron penalti tras una doble ocasión dentro del área, pero el VAR no modificó la decisión inicial del árbitro.

Ya en el minuto 94 llegó el gol de Harry Kane. El delantero inglés aprovechó un balón dentro del área para superar a Safonov y hacer el 1-1. El tanto, sin embargo, llegó demasiado tarde para un Bayern que necesitaba mucho más.

Poco antes de terminar el encuentro, los jugadores del PSG comenzaron la celebración sobre el césped del Allianz Arena. El conjunto parisino jugará la final de la Liga de Campeones en Budapest frente al Arsenal, después de superar una de las eliminatorias más exigentes del torneo.