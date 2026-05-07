"¡Escándalo arbitral!": indignación del Bayern por el penalti perdonado al PSG

El Bayern de Múnich terminó muy molesto con el arbitraje del portugués João Pinheiro en la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. El equipo alemán reclamó varias acciones polémicas durante el partido disputado en el Allianz Arena, aunque la más discutida fue una mano de João Neves dentro del área que ni el árbitro ni el VAR consideraron penalti. Pese a las protestas, la decisión se apoyó en una norma específica del Reglamento de Juego sobre desvíos de un compañero.

Pero no nos adelantemos y recordemos que el encuentro comenzó de la peor manera para el conjunto de Vincent Kompany. Ousmane Dembélé adelantó al PSG a los 141 segundos y amplió todavía más la ventaja conseguida en la ida en París (4-6). Con el marcador en contra y la tensión creciendo en el Allianz Arena, las decisiones arbitrales comenzaron a centrar buena parte de la atención.

La primera gran discusión llegó en torno a la media hora de juego. Nuno Mendes, que ya había sido amonestado, cortó una acción ofensiva del Bayern con la mano. Los jugadores del conjunto alemán reclamaron una segunda tarjeta amarilla y la expulsión del lateral portugués, aunque João Pinheiro señaló una falta previa de Konrad Laimer.

El Bayern Múnich reclamó mano y segunda amarilla en esta acción de Nuno Mendes. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/ShC0UDLXwe — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

Sobre este momento, el exárbitro Eduardo Iturralde González, analista arbitral de la cadena SER y del diario As, explicó después del encuentro que la acción no implicaba necesariamente una expulsión. "Lo que señala es una falta anterior. Y habría dudas de que fuera segunda amarilla, porque solo es amonestación si es ataque prometedor", indicó.

La acción de João Neves que encendió el Allianz Arena

La jugada más polémica llegó poco después dentro del área del PSG. Vitinha despejó el balón y el envío terminó impactando en el brazo de João Neves, que tenía el brazo separado del cuerpo. En ese momento, Harry Kane y varios futbolistas del Bayern reclamaron penalti de manera inmediata.

No obstante, el árbitro dejó seguir el juego y el VAR no llamó a revisión, una decisión que provocó una fuerte reacción en el estadio y en redes sociales. La indignación aumentó porque el PSG se había beneficiado de un penalti por mano en el partido de ida, cuando el balón golpeó primero la zona de la ingle de Alphonso Davies y después impactó en su brazo.

El Bayern Múnich reclamó penalti por mano de Joao Neves en esta acción. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/JCn2FYzCxl — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

El diario alemán Bild fue especialmente duro con la actuación arbitral. "¡Escándalo arbitral! Destrozado el sueño de la final del Bayern", tituló el periódico tras el encuentro. El medio alemán también cuestionó varias decisiones del colegiado portugués y recordó que era su primera semifinal de la Liga de Campeones. "El inexperto portugués provoca la ira de los muniqueses con nada menos que tres decisiones", publicó.

La norma del reglamento que evitó el penalti

Pese a las protestas del Bayern y de parte de la prensa alemana, la decisión arbitral se apoyó en una interpretación concreta de las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB). Según el reglamento, no toda mano con el brazo separado del cuerpo debe sancionarse automáticamente. En este caso, el balón llegó al brazo de João Neves tras un despeje previo de su compañero Vitinha y a muy corta distancia.

La normativa establece que no suele considerarse infracción cuando el balón procede directamente de un compañero y el jugador no realiza un movimiento deliberado hacia el balón ni genera una ocasión clara de gol con ese contacto.

Iturralde González resumió así la interpretación arbitral: "Tampoco es mano porque es el despeje de un compañero. La única manera de que fuese mano sería que la mano fuera al balón". El propio Bild reconoció posteriormente esa excepción reglamentaria. "Las reglas de la IFAB indican que si el balón proviene de un compañero y no va hacia la portería, no se trata de un penalti", señaló el periódico alemán.

Alemania carga contra João Pinheiro

Las críticas en Alemania no se limitaron a los aficionados. Manuel Gräfe, exárbitro internacional alemán, defendió que la acción de João Neves sí debía castigarse. "Es penalti y siempre debe sancionarse como tal, porque hay un movimiento intencional hacia el balón", afirmó.

Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern, también mostró públicamente su enfado tras el encuentro. "Es, como mínimo, asombroso que a un árbitro con solo 15 apariciones en Champions se le permita dirigir un partido así. Y eso podría explicar algunas de las decisiones que tomó hoy", declaró.

Vincent Kompany se expresó en términos similares durante su comparecencia posterior al partido. "¿Por qué no es roja? No lo entiendo. ¿Por qué en París nos pitan un penalti en contra y aquí no recibimos uno? Conozco las reglas, esa mano estaba por encima de su cabeza", señaló el entrenador del Bayern.

Una interpretación que sigue generando debate

Las manos dentro del área continúan siendo una de las cuestiones más discutidas en el fútbol europeo. UEFA e IFAB han modificado varias veces los criterios en los últimos años para evitar penaltis por acciones accidentales o rebotes inevitables.

Sin embargo, la aplicación práctica sigue generando controversias, especialmente en jugadas rápidas y dentro del área. El caso de João Neves volvió a evidenciar cómo una misma acción puede generar interpretaciones opuestas entre árbitros, excolegiados, futbolistas y aficionados.

El VAR no recomendó revisión en la jugada de João Neves porque entendió que la acción encajaba dentro de la excepción reglamentaria sobre balones desviados por un compañero.