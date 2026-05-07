Luis Enrique y Arteta garantizan una final de Champions con acento español

La final de la Liga de Campeones de 2026 ya es histórica porque, por primera vez, dos entrenadores españoles se enfrentarán en el partido decisivo por la máxima competición europea. Luis Enrique, al frente del París Saint-Germain, y Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, protagonizarán el próximo 30 de mayo en Budapest una final con acento español.

Tengamos en cuenta que ni siquiera en las finales entre clubes españoles se había producido una situación similar. En las ediciones de 2000, 2014 y 2016, cuando Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia se disputaron el título, nunca coincidieron dos técnicos españoles en los banquillos. El duelo entre PSG y Arsenal romperá ahora esa barrera histórica.

Luis Enrique y Mikel Arteta llegan además a la final en dos momentos muy distintos de sus carreras, aunque ambos atraviesan una de las etapas más exitosas de su trayectoria como entrenadores.

Luis Enrique busca agrandar su legado en Europa

El técnico asturiano afrontará en Budapest una nueva oportunidad para ampliar su palmarés continental. Después de conquistar la Champions League con el Barcelona en 2015 y lograr el primer título europeo de la historia del PSG la pasada temporada, Luis Enrique aspira ahora a levantar su tercera Copa de Europa como entrenador.

En caso de conseguirlo, el entrenador español entraría todavía más en el grupo de técnicos más laureados del continente. Además, lograr dos títulos consecutivos con el PSG reforzaría su posición como uno de los entrenadores más importantes de la historia del club francés.

Recordemos que el conjunto parisino alcanzó la final tras consolidarse definitivamente entre los grandes equipos europeos. La temporada pasada derrotó al Inter de Milán por 5-0 en la final, con goles de Achraf Hakimi, Désiré Doué —autor de un doblete—, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu. Será la tercera final de Champions para el PSG. En 2020 perdió frente al Bayern de Múnich y en 2025 consiguió levantar por primera vez el trofeo.

Arteta quiere la primera Champions del Arsenal

En el otro banquillo estará Mikel Arteta, que intentará llevar al Arsenal al primer título europeo de su historia. El conjunto londinense regresará a una final de la Liga de Campeones dos décadas después de la disputada en 2006 frente al Barcelona.

Aquel Arsenal dirigido por Arsène Wenger cayó en París pese a adelantarse en el marcador con un gol de Sol Campbell. Samuel Eto'o y Juliano Belletti remontaron para el equipo azulgrana, que terminó conquistando su segunda Champions.

Ahora, Arteta tendrá la oportunidad de devolver al club inglés a la cima europea. El técnico vasco ha construido un proyecto competitivo que combina futbolistas jóvenes con una importante presencia española en la plantilla. David Raya, Kepa Arrizabalaga, Martín Zubimendi y Mikel Merino forman parte de un equipo que también pelea por la Premier League. El Arsenal selló su clasificación tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales con un triunfo por la mínima en el Emirates Stadium gracias a un gol de Bukayo Saka.

Una inédita en la historia del torneo

La presencia de Luis Enrique y Mikel Arteta convertirá la final de Budapest en un caso excepcional dentro de la historia de la Copa de Europa y de la Liga de Campeones.

Hasta ahora, solo se habían producido cuatro finales entre entrenadores de la misma nacionalidad. Inglaterra abrió esa lista en 1979 con Brian Clough y Bob Houghton.

Italia vivió un duelo entre Carlo Ancelotti y Marcello Lippi en 2003.

Alemania protagonizó las dos últimas finales de este tipo: Jupp Heynckes frente a Jürgen Klopp en 2013 y Thomas Tuchel contra Hansi Flick en 2020.

España se suma ahora a ese grupo con dos entrenadores que representan generaciones diferentes del fútbol español. Luis Enrique, consolidado ya entre los técnicos más reconocidos de Europa, y Mikel Arteta, considerado uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del continente.

Budapest decidirá qué técnico español levanta la Champions

El Puskás Arena será el escenario de una final que garantizará un campeón español desde los banquillos. El PSG intentará convertirse en el primer equipo fuera del Real Madrid capaz de ganar dos Champions consecutivas desde que el conjunto blanco encadenó tres títulos entre 2016 y 2018.

El Arsenal, por su parte, buscará completar uno de los mayores logros de su historia con la conquista de una competición que nunca ha conseguido ganar.

Más allá del resultado, la final de Budapest reflejará también el peso actual de los entrenadores españoles en el fútbol europeo. La presencia de Luis Enrique y Mikel Arteta confirma la influencia de una escuela de técnicos que en los últimos años ha ganado protagonismo tanto en clubes como en selecciones.