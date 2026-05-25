El milagro del Como: de entrenarse junto a un bar a jugar la Champions

El fútbol todavía guarda hueco para historias capaces de emocionar incluso en tiempos de petrodólares, multipropiedades y algoritmos financieros. Y pocas hay tan extraordinarias como la del Como 1907. Un club histórico, romántico y durante décadas condenado a la más absoluta irrelevancia que, apenas siete años después de vagar por la Serie D italiana, jugará la próxima temporada la Champions League con Cesc Fàbregas al mando.

Sí, la Champions. El mismo torneo que hace no tanto tiempo veían por televisión mientras se cambiaban en un bar y entrenaban en instalaciones casi impropias del profesionalismo.

Porque el ascenso del Como no es únicamente deportivo. Es casi cinematográfico.

De la ruina al renacimiento

En 2019, el club lombardo estaba hundido en la cuarta categoría del fútbol italiano. La entidad sobrevivía entre deudas, decadencia institucional y nostalgia. El Giuseppe Sinigaglia, con el precioso lago de Como de fondo, era más un escenario melancólico que una amenaza futbolística.

✅2019: Sebuah klub yang nyaris bangkrut dan terbenam di Serie D. ✅2026: Menjadi salah satu kekuatan elite Serie A, untuk pertama kali dlm sejarah lolos ke Liga Champions. Salah satu kunci keberhasilan Como tentu saja Cesc Fabregas. Yang keren dari metode kepelatihan Fabregas… pic.twitter.com/TwZvybkAAZ — A. Ainur Rohman (@ainurohman) May 25, 2026

Entonces apareció el grupo indonesio Djarum, decidido a rescatar un club histórico y convertirlo en un proyecto moderno y ambicioso. Lo que parecía una inversión exótica acabó transformándose en una revolución silenciosa.

El Como empezó a crecer paso a paso: ascenso a Serie C, salto posterior a Serie B y, finalmente, regreso a la Serie A en 2024 después de más de dos décadas de ausencia. Pero lo verdaderamente inesperado vino después. Porque la mayoría de recién ascendidos pelean por no descender. Pero el Como decidió pelear contra gigantes. Y la apuesta, de momento, está saliendo bien.

La llegada de Cesc lo cambió todo

La figura central de esta historia tiene acento español y apellido ilustre. Cesc Fàbregas aterrizó en Como en 2022 como futbolista veterano, casi en el ocaso de su carrera. Muchos interpretaron aquello como un retiro dorado junto al lago. Error.

El exjugador internacional español, que jugó como centrocampista en equipos de la talla del Arsenal, Barcelona y Chelsea, entendió rápidamente que allí había algo diferente. Primero ayudó en el césped; después comenzó a crecer en los despachos y en el banquillo hasta convertirse en entrenador principal en noviembre de 2023, tras la destitución de Moreno Longo.

Aunque se vio obligado a dejar su cargo porque aún no contaba con licencia UEFA Pro, pasó a ser técnico asistente y al final de aquella temporada, la 2023/24, el equipo consiguió el ascenso a la Serie A tras 21 años de ausencia. En julio de 2024 volvió a ser confirmado como el entrenador del primer equipo y firmó un contrato por cuatro temporadas.

Y entonces apareció el sello Fàbregas. Un fútbol atrevido, técnico y sin complejos. Un equipo joven, descarado y ofensivo en un campeonato históricamente dominado por el pragmatismo táctico. Mientras otros clubes italianos invertían millones en veteranos de vuelta, el Como apostaba por talento emergente, análisis de datos y una identidad muy reconocible.

Entre los fichajes de la temporada 2024/25, nombres como Raphael Varane, Pepe Reina, Dele Alli, Nico Paz, Sergi Roberto, Alberto Moreno... un año después, el club lombardo se hacía con los servicios de Álvaro Morata, Jacobo Ramón, Jesús Rodríguez o Patrick Cutrone, entre otros.

"Hace cuatro años nos cambiábamos en un bar; hoy estamos en Champions", resumió el propio Cesc tras certificar la clasificación europea más increíble del continente. La frase explica mejor que cualquier análisis lo que ha sucedido.

Nico Paz y el equipo que enamoró a Italia

El Como no sólo ganó partidos. También conquistó simpatías. Con futbolistas jóvenes como Nico Paz —una de las grandes irrupciones del curso—, el conjunto lombardo se ha convertido en uno de los equipos más divertidos de la Serie A. La mezcla entre talento juvenil, hambre competitiva y ausencia total de miedo acabó desarmando a rivales mucho más poderosos económicamente.

'QUIEN SIEMBRA RECOGE' El COMO de CESC FÁBREGAS es equipo de CHAMPIONS 🔥 ¡Qué T-E-M-P-O-R-A-D-Ó-N! #SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/qp4MeI6kwk — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 24, 2026

Mientras Juventus y Milan se desmoronaban entre dudas, el Como crecía con naturalidad. Sin ansiedad. Sin vértigo. Como si la Champions fuese una consecuencia lógica. Y quizá lo era.

Porque detrás del romanticismo hay también una estructura moderna: scouting internacional, apuesta tecnológica, visión empresarial y un proyecto con paciencia. Todo lo contrario al cortoplacismo que devora a tantos clubes europeos.

Un cuento moderno… pero real

La clasificación para la Champions llegaba este domingo, en la última jornada de la Serie A, tras derrotar a la Cremonese (1-4) y aprovechar el tropiezo del Milan en San Siro frente al Cagliari (1-2). El estallido de alegría fue inmediato. Jugadores cantando el himno de la Champions en el vestuario. Cesc empapado por sus futbolistas. Un club entero asimilando que acababa de entrar en una dimensión desconocida.

¡EL MILAN, FUERA DE LA CHAMPIONS! 😱🔴⚫ Los rossoneri dejaron escapar en San Siro la oportunidad de estar en la máxima competición europea tras caer ante el Cagliari🤯#SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/KCC5vaoR6E — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 24, 2026

Y todo ello con un estadio que ahora deberá reformarse deprisa para cumplir las exigencias de la UEFA. Y es que el Estadio Giuseppe Sinigaglia tiene un aforo para 13.602 espectadores, aunque el Como ya ha anunciado un proyecto para renovar y modernizar el recinto, que tendrá capacidad para 15.000 espectadores en 2028. Cabe destacar que la UEFA exige un mínimo de 8.000 espectadores sentados para la fase liga y, en cuanto a las infraestructuras, los recintos deben contar con áreas VIP, palcos de hospitalidad, iluminación adecuada, zonas específicas y accesibles para personas con discapacidad, y estándares de seguridad rigurosos.

Lo cierto es que el Como todavía vive a caballo entre el sueño romántico y la realidad de la élite, y quizá ahí resida precisamente su encanto. En una época en la que el fútbol parece reservado para superpotencias financieras, el Como ha demostrado que todavía existe espacio para los proyectos con alma. Para clubes capaces de crecer sin perder identidad. Para entrenadores jóvenes que entienden el fútbol como una idea y no sólo como una calculadora.

Hace siete años jugaban en Serie D. Ahora escucharán el himno de la Champions a orillas del lago más bonito de Italia. Y el responsable de semejante locura tiene acento de Arenys de Mar y responde al nombre de Cesc Fàbregas.