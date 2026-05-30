El PSG mantiene el trono en los penaltis

El París Saint-Germain ya puede presumir de dinastía continental. El conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez conquistó este sábado en el Puskás Arena de Budapest su segunda Liga de Campeones consecutiva tras derrotar al Arsenal en una final dramática que necesitó de una prórroga y una interminable tanda de penaltis para encontrar campeón. El fallo definitivo de William Saliba desde los once metros terminó por desatar la locura parisina y hundir a un Arsenal que acarició durante muchos minutos la primera Orejona de su historia.

La final enfrentaba además a dos técnicos españoles con filosofías distintas, pero igualmente reconocibles. Luis Enrique buscaba consolidar el proyecto ganador del PSG. Mikel Arteta pretendía culminar una temporada histórica tras devolver al Arsenal a la cima de la Premier más de dos décadas después.

Golpe tempranero del Arsenal

El encuentro comenzó exactamente como había imaginado Arteta. Su equipo golpeó muy pronto y obligó al PSG a remar contracorriente. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Kai Havertz aprovechó un balón suelto dentro del área para batir a Matvei Safonov con un potente zurdazo prácticamente sin ángulo.

El tanto permitió al Arsenal ejecutar a la perfección el plan diseñado por su entrenador. Los londinenses se replegaron con orden, juntaron líneas y construyeron una auténtica tela de araña defensiva que desesperó durante toda la primera mitad al conjunto francés.

Vitinha monopolizaba la posesión, pero sin encontrar espacios. Dembélé apenas aparecía. Kvaratskhelia chocaba una y otra vez contra las ayudas defensivas del Arsenal. Mientras tanto, los ingleses amenazaban con salir al contragolpe y estuvieron cerca de ampliar su ventaja antes del descanso.

La reacción del campeón

Sin embargo, los grandes equipos siempre encuentran una rendija. Y el PSG la descubrió en la segunda mitad.

Los de Luis Enrique comenzaron a mover el balón con mayor velocidad y a encontrar por fin a sus futbolistas más determinantes. El partido cambió definitivamente en el minuto 65. Kvaratskhelia recibió una pared de Dembélé dentro del área y fue derribado por Mosquera cuando se disponía a encarar a Raya.

La pena máxima no admitía discusión. Dembélé asumió la responsabilidad, tomó el balón y transformó el lanzamiento para establecer el empate.

El gol alteró por completo el escenario. El Arsenal perdió parte de la seguridad que había mostrado hasta entonces y el PSG empezó a sentirse dueño del partido. Kvaratskhelia estuvo incluso a punto de culminar la remontada con un disparo que se estrelló contra el poste cuando el reloj marcaba el minuto 77.

Los londinenses resistieron gracias a David Raya, sobresaliente durante toda la noche. El guardameta español sostuvo a los suyos con intervenciones decisivas ante Barcola y Gonçalo Ramos cuando el encuentro ya caminaba hacia la prórroga.

Una batalla de resistencia

Los treinta minutos adicionales se convirtieron en un ejercicio de supervivencia.

El cansancio acumulado fue pasando factura a ambos equipos. Arteta recurrió a Gyokeres, Martinelli y Madueke para buscar profundidad. Luis Enrique introdujo piernas frescas para mantener el control y evitar cualquier error fatal.

Las ocasiones fueron escasas, aunque la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. El miedo a perder terminó imponiéndose al deseo de ganar y la final acabó encaminándose hacia el desenlace más cruel posible: la tanda de penaltis.

El drama desde los once metros

Allí emergieron los nervios y la sangre fría.

Los lanzadores comenzaron acertando, pero pronto aparecieron los errores. Nuno Mendes falló para el PSG y parecía abrir una puerta a la esperanza inglesa. Sin embargo, Eberechi Eze respondió enviando su lanzamiento fuera.

Todo quedó entonces reducido a un intercambio de golpes psicológicos hasta llegar al décimo lanzamiento. Con el marcador de la tanda favorable al PSG, William Saliba asumió la responsabilidad del penalti decisivo. El central francés no encontró portería y certificó la victoria parisina.

El PSG levantó así una nueva Champions y confirmó que su proyecto ha alcanzado definitivamente la madurez competitiva que durante tantos años persiguió sin éxito. Luis Enrique suma otra página brillante a su carrera y coloca al conjunto parisino en la élite histórica del fútbol europeo.

Para el Arsenal queda el orgullo de haber competido hasta el último suspiro y la amarga sensación de haber visto escapar la gloria por un detalle mínimo. Porque las finales suelen decidirse así: por centímetros, por nervios y, en ocasiones, por un único penalti.