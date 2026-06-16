Detenido un aficionado del Atleti por llamar "chimpancé" y "mono" a Vinícius antes de un partido contra el Barcelona

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 27 años por presuntamente dirigir insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinícius Jr. en las inmediaciones del estadio Riyadh Air Metropolitano antes de un encuentro de la Liga de Campeones.

Según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes policiales a Europa Press, los hechos se remontan al pasado 14 de abril, cuando el Atlético de Madrid recibía al FC Barcelona en la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición continental. Aunque el delantero brasileño no participaba en ese encuentro, fue objeto de descalificaciones racistas por parte de un aficionado rojiblanco.

La pista de los vídeos

Las imágenes fueron captadas por una televisión brasileña y posteriormente difundidas a través de las redes sociales. En los vídeos puede verse a un joven vestido con una camiseta del Atlético de Madrid mientras profiere expresiones como "chimpancé" y "mono" dirigidas al futbolista madridista.

A raíz de la difusión de esas grabaciones, la Policía abrió una investigación para identificar al autor de los insultos. El sospechoso fue localizado gracias a un trabajo conjunto de la Brigada de Información de Madrid y Valencia.

El arrestado está acusado de un presunto delito de incitación al odio. No es la primera vez que se producen detenciones por insultos o amenazas contra Vinícius Jr., que ya ha sido objeto de otros episodios similares.

Antecedentes

En junio del año pasado fueron condenados a penas de entre 14 y 22 meses de prisión los cuatro aficionados ultras del Atlético de Madrid identificados por colgar un muñeco con la camiseta del jugador brasileño en un puente de la capital.