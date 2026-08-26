La nueva norma de la UEFA que impide que el Real Madrid vuelva a visitar Anfield

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026/27 de este jueves tendrá una particularidad que afectará directamente a uno de los grandes cruces que podría deparar la competición. El motivo es que la UEFA ha introducido una nueva condición para impedir que un mismo enfrentamiento se repita durante tres temporadas consecutivas con el mismo equipo ejerciendo como local.

Es por ello que la norma tiene ya una consecuencia directa, y es que Liverpool y Real Madrid podrán volver a enfrentarse, pero el conjunto inglés no podrá recibir al equipo blanco en Anfield durante la próxima fase liga. ¿Por qué se da este hecho? Por los dos últimos enfrentamientos consecutivos que ambos equipos han protagonizado en el estadio del Liverpool.

Recordemos que reds y madridistas se midieron en Anfield en las dos últimas ediciones de la competición, y en ambas ocasiones el triunfo fue para los locales. En la temporada 2024/25, el Liverpool se impuso por 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo. Un año después, el conjunto inglés volvió a ganar, esta vez por 1-0, gracias de nuevo a un tanto de Mac Allister.

La UEFA quiere evitar ahora que ese mismo escenario se repita por tercer año consecutivo. Por ello, si el sorteo determina que Liverpool y Real Madrid vuelven a quedar emparejados, la localía deberá corresponder al conjunto madridista.

Ready for the Champions League draw 🥰 📍 Monaco#UCLdraw pic.twitter.com/pvxk8UemkZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

La nueva condición no supone que ambos clubes queden automáticamente separados. El enfrentamiento sigue siendo posible durante la fase liga, pero únicamente con el Real Madrid como local. Es decir, el conjunto blanco sí podría recibir al Liverpool en el Santiago Bernabéu, mientras que los reds no podrán disputar por tercer año consecutivo este duelo como locales en Anfield.

La restricción afecta exclusivamente a la fase liga y a la repetición del mismo partido con idéntica condición de local. No existe, por tanto, un veto general a que Liverpool y Real Madrid se enfrenten.

También afecta a otros dos cruces

El duelo entre ingleses y españoles no es el único condicionado por esta nueva regla. Hay otros dos enfrentamientos que tampoco podrán repetirse con el mismo equipo como local durante esta fase liga: Benfica-Juventus e Inter-Arsenal. En ambos casos se reproduce la misma circunstancia que en el Liverpool-Real Madrid: los equipos ya se han enfrentado durante las dos últimas temporadas de la Champions con la misma localía.

La UEFA pretende así introducir un elemento adicional para evitar una repetición excesiva de determinados partidos y garantizar una mayor variedad en los emparejamientos.

Pero esto no queda ahí, sino que los 36 equipos participantes conocerán sus ocho rivales en esta primera fase de la competición, con cuatro partidos en casa y otros cuatro a domicilio. Desde el año pasado, el sistema de sorteo ya contempla numerosas restricciones relacionadas con los bombos, los posibles rivales y la distribución de los encuentros.

A partir de ahora también habrá que tener en cuenta el historial reciente de determinados enfrentamientos y, especialmente, quién ejerció como local en ellos. La decisión de la UEFA convierte así el próximo sorteo en un procedimiento todavía más condicionado.

Liverpool-Real Madrid sigue siendo un cruce posible, pero Anfield queda descartado: si ambos vuelven a encontrarse en la fase liga, será el Real Madrid quien juegue como local.