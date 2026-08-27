El morbo está servido: cinco españoles conocen su destino en la liguilla de Champions

El Fórum Grimaldi de Mónaco acoge este jueves a partir de las 18:00 horas el esperado sorteo de la liguilla de la Liga de Campeones para la temporada 2026-27. Cinco representantes de LaLiga EA Sports aguardan su destino en una edición que consolida el nuevo formato. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal CF y Real Betis conocerán a los ocho contrincantes que deberán superar para acceder a las rondas eliminatorias del máximo torneo europeo.

España vuelve a demostrar su poderío continental al colar a cinco de sus escuadras en la competición. Es la segunda campaña consecutiva y la quinta vez en la historia que el fútbol español logra este hito. En este novedoso sistema que dejó atrás la tradicional fase de grupos, cada equipo disputará ocho encuentros, cuatro en su propio estadio y cuatro en condición de visitante. El morbo está servido, ya que el diseño del evento obliga a todos los conjuntos a enfrentarse a dos clubes de cada bombo, incluido el suyo propio.

Las reglas de la UEFA son claras para evitar duelos prematuros. No habrá enfrentamientos entre clubes de la misma federación en esta primera ronda, ni tampoco cruces con más de dos representantes de un mismo país. Como medida adicional para fomentar la variedad, ninguna escuadra podrá repetir emparejamientos contra adversarios a los que ya se haya medido en las dos últimas temporadas.

En cuanto a la distribución, el bombo 1 cuenta con los grandes favoritos. Tres de los cinco clubes nacionales han logrado plaza en esta selecta urna: los blancos, los azulgranas y los rojiblancos. Allí esperan algunos de los equipos más temibles, como el actual campeón, el Paris Saint-Germain, además del Bayern Múnich, el Inter de Milán y una terna inglesa formidable formada por Manchester City, Liverpool FC y Arsenal FC.

El conjunto andaluz partirá desde el bombo 2, un grupo donde figuran rivales históricos que exigirán el máximo rendimiento. Destaca el retorno del Manchester United tras varios años de ausencia, además de plantillas tan rocosas como el Borussia Dortmund, el Aston Villa —vigente campeón de la Europa League— y la Roma. También aguardan en este bloque el Sporting de Portugal, el Oporto, el PSV Eindhoven y el Club Brujas, adversarios que demandarán gran desgaste físico y táctico a los verdiblancos.

Por último, el equipo castellonense queda encuadrado en el bombo 3, una urna engañosa repleta de trampas. El Napoli y el RB Leipzig parten como los contrincantes a batir, aunque también cuenta con escuadras correosas como el Lille, el Feyenoord o el Shakhtar Donetsk, que ejercerá de local en Londres. El último bombo cierra la lista de posibles adversarios con revelaciones continentales como el Stuttgart y el modesto Como de Cesc Fàbregas, completando una edición que promete emociones fuertes.