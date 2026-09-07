Mourinho resucita su "¿por qué?" antes del debut en Champions

Quince años después, José Mourinho ha vuelto a rescatar su famoso "por qué" en rueda de prensa. Si en 2011 atizó a Pep Guardiola, entonces entrenador del FC Barcelona, tras la eliminatoria de semifinales de Champions que enfrentó al Real Madrid con los azulgranas, el técnico portugués se ha preguntado este martes, en la previa del debut en Champions contra el Inter de Milán en el Bernabéu, "por qué no se repitió el penalti" de Kylian Mbappé el pasado viernes, en el partido de Liga que los blancos perdieron contra el Betis en La Cartuja (1-0).

"Perdimos con el Betis porque no traducimos en goles la producción ofensiva que el equipo ha tenido. Pero el penalti... ¿por qué no ha sido repetido? ¿Es porque el VAR no conoce el reglamento o porque no ha querido? Si el VAR no lo ha repetido por desconocimiento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si es porque no ha querido, todavía peor. Si no sabían el reglamento, ¿por qué no llamaron al árbitro para verlo en el monitor?", explicó Mourinho con una retahíla de "por qués".

🗣️ José Mourinho: ¿Por qué el VAR no repite el penalti, no conoce el REGLAMENTO o porque no ha querido repetirlo? Si no se sabe las reglas, debe IRSE A SU CASA." MI ENTRENADOR 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/0rXWsfycRH — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 7, 2026

"Es extraño. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que no sabía el reglamento. Quiero dejar claro que no hemos perdido por eso, porque quizá hubiésemos fallado el penalti, pero me gustaría saber por qué no ha sido repetido. La otra cosa es por qué el capitán Vinicius se lleva una tarjeta amarilla. Va al árbitro y le muestra amarilla. El capitán tiene el derecho de ir al árbitro para pedir una explicación", señala el técnico de Setúbal.

Mourinho, que en 2011 convirtió aquel "¿por qué?" en una de las ruedas de prensa más célebres de la historia reciente del fútbol español, ha regresado trece años después al Real Madrid bastante más viejo, bastante más tranquilo —al menos de momento— y, según él mismo reconoce, con mucho más control sobre sus emociones. Pero con una cosa intacta: el hambre.

"Siempre tengo que ganar el próximo partido", proclama ahora. Y no es una frase cualquiera. Es probablemente la mejor explicación posible de por qué Mourinho ha vuelto al Bernabéu. "Si gané ayer, quiero volver a ganar. Si perdí ayer, no quiero volver a perder. Quiero ganar", explica. Y remata: "Esa es mi verdadera naturaleza".

Otro Mourinho… de momento

El José Mourinho de 2026 parece necesitar victorias. Y dice haber cambiado. Mucho. "He cambiado mucho. Creo que el ADN sigue siendo el mismo", reconoció recientemente. Se considera «más maduro, menos emocional y con más control» sobre sí mismo. Pero hay cosas que ni siquiera el paso del tiempo puede corregir. Ni falta que hace. La principal es esa necesidad casi enfermiza de competir. Ganar el próximo partido. Ese es el porqué.

Después de haber vivido el viernes su primer tropiezo en su segunda etapa en el banquillo blanco, llega el Inter de Milán al Bernabéu. El conjunto italiano será el primer adversario del Madrid en una Champions que Mou conoce mejor que casi nadie y que, además, le devuelve una de las páginas más importantes de su carrera. Fue precisamente con el Inter con el que conquistó su segunda Copa de Europa, aquella noche de mayo de 2010 en el Bernabéu que acabó con el portugués llorando antes de marcharse a Madrid, sellando así su triplete con el cuadro neroazzurro tras haber ganado la Liga italiana y la Copa.

Ahora vuelve a sentarse en el banquillo local contra aquel mismo club. El fútbol tiene estas cosas.

Mourinho no ha regresado al Madrid para vivir de los recuerdos. Ni siquiera de los suyos. "El Real Madrid es el Real Madrid, y punto", respondió cuando le preguntaron por las razones de su regreso. Y probablemente ahí esté todo.

Bajas significativas

El problema es que este Madrid no llega precisamente con todo de cara. La derrota ante el Betis ha dejado las primeras dudas y el estreno europeo llega con un centro del campo condicionado por las bajas de Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva, todos ellos sancionados. El portugués tendrá que encontrar soluciones desde el primer día para una Champions que no entiende de períodos de adaptación.

Pero tampoco parece que Mourinho vaya a pedirlos. Hace tiempo que dejó de pedir tiempo. "Siempre tengo que ganar el próximo partido", insiste. Y el próximo partido es el Inter. Después vendrá otro. Y después otro. Y así hasta que termine la temporada. O hasta que termine Mourinho.

El "por qué" de siempre

Hay algo, en cualquier caso, que resulta especialmente llamativo. Mourinho ha regresado al Madrid hablando mucho menos de sí mismo que aquel entrenador que abandonó el Bernabéu en 2013. Ya no necesita demostrar que es The Special One. No necesita incendiar cada rueda de prensa ni convertir cada partido en una cuestión de vida o muerte.

Pero debajo de ese envoltorio más sereno sigue estando el mismo entrenador. El que quiere ganar. El que odia perder. El que después de una victoria ya está pensando en la siguiente.

Y el que después de una derrota no necesita demasiadas explicaciones porque tiene muy claro qué quiere hacer: ganar el siguiente partido.

Hace quince años preguntaba "¿por qué?". Ahora parece haber encontrado una respuesta mucho más sencilla. Porque es Mourinho. Porque ha vuelto al Real Madrid. Y porque, sencillamente, quiere ganar.