¿Dónde ver el Barcelona-Feyenoord?

El Barcelona de Hansi Flick debuta este miércoles en Champions. Los azulgranas reciben en su feudo del Spotify Camp Nou al Feyenoord holandés, en partido correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la máxima competición continental.

El encuentro comienza a las 18:45 horas y será dirigido por el colegiado alemán Sven Jablonski. El conjunto culé, que viene de golear al Valencia por 0-5 en Mestalla, afronta su estreno europeo después de un espectacular inicio de temporada en LaLiga, donde suma cuatro victorias en otras tantas jornadas. Un equipo que parece ya muy rodado, donde están brillando algunos de los nuevos fichajes barcelonistas como Rodri, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, entre otros.

El partido Barça-Feyenoord podrá verse en España a través de Movistar Plus+, en el canal Movistar Liga de Campeones, disponible en el dial 60 de Movistar Plus+ y en el 115 de Orange TV. Además, la retransmisión estará disponible en Movistar Liga de Campeones 3, Orange Fútbol 1 y Movistar Liga de Campeones HDR, y podrá seguirse en LaLiga TV Bar para establecimientos públicos.

El Barcelona busca comenzar la Champions con un triunfo ante un Feyenoord dirigido por un viejo conocido del Camp Nou como es Gio van Bronckhorst. El conjunto holandés también llega invicto en su campeonato, aunque sus números como visitante en Europa son mucho menos alentadores.

Para este duelo, Hansi Flick cuenta con las bajas de Frenkie de Jong, por lesión de rodilla, y Roony Bardghji, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, además del sancionado Eric Garcia, expulsado en el último duelo europeo de la pasada temporada frente al Atlético de Madrid. El Feyenoord, por su parte, no podrá contar con Bos, Moder, Nieuwkoop y Smal, mientras que Hadj Moussa es duda.

La Champions vuelve a estar entre ceja y ceja del Barça. El choque ante el Feyenoord dará el pistoletazo de salida a su camino hacia la final y servirá también para comprobar si el excelente momento que atraviesa el equipo catalán en la Liga española tiene continuidad en Europa.