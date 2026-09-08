El Betis remonta en Lille y el Villarreal se estrella en Dortmund

La primera noche española de la Champions dejó de todo. El Betis regresó 21 años después a la máxima competición continental por la puerta grande, con una remontada de carácter en Lille (2-3), mientras el Villarreal se quedó con la miel en los labios en Dortmund (3-2) después de competir de tú a tú durante buena parte de la noche y venirse abajo cuando el partido entraba en su recta final. Tres puntos para los verdiblancos, ninguno para el Submarino Amarillo y dos partidos con un denominador común: emoción hasta el último suspiro.

El Betis vuelve a lo grande

Volvía el Betis a la Champions y el Lille se encargó de recordarle desde el primer minuto que Europa no regala nada. Los franceses salieron en tromba y Ueda, tras un buen centro de Ethan Mbappé, puso el 1-0 antes del cuarto de hora. El conjunto de Pellegrini necesitó unos minutos para sacudirse el golpe, pero cuando empezó a encontrar a sus futbolistas de talento llegó el empate.

Bellerín provocó el córner y Fornals puso un balón con música para que Bartra apareciera desde atrás y cabeceara el 1-1. Parecía que el Betis había conseguido sobrevivir al primer arreón, pero el Lille volvió a golpear. Alexandro se impuso en el área y colocó el 2-1 antes del descanso. Parrot tuvo el empate en sus botas, pero con la portería prácticamente vacía mandó el balón por encima del larguero.

El descanso cambió el partido. Y también cambió al Betis.

A los ocho minutos de la segunda parte, Bartra volvió a aparecer para rematar una falta lateral de Isco y establecer el 2-2. El central catalán estaba viviendo una noche de Champions a lo grande. Y el Betis, después de haber sufrido durante la primera mitad, empezó a creer que la remontada era posible.

No tardó en llegar. Parrot recibió en la frontal, se fabricó el espacio y cruzó un zurdazo raso para poner el 2-3. De estar contra las cuerdas a mandar en el marcador en apenas unos minutos.

El Lille todavía recibió otro golpe: Ethan Mbappé vio la roja tras una agresión sobre Natan después de que el VAR avisara al árbitro. Con más de media hora por delante y un jugador menos, los franceses ya tenían la montaña demasiado cuesta arriba. Pellegrini pudo respirar, aunque Giroud puso algo de suspense en el tramo final. El Betis resistió y certificó un regreso soñado a la Champions.

El Villarreal se queda sin premio

Mucho más amarga fue la noche del Villarreal en el Signal Iduna Park. El equipo de Íñigo Pérez compitió bien en uno de esos estadios que suelen imponer incluso antes de que ruede el balón. El Dortmund apretó, pero el Submarino Amarillo también tuvo sus oportunidades y llegó a amenazar seriamente la portería de Kobel.

El partido se rompió tras el descanso. Un desafortunado autogol de Renato Veiga puso por delante a los alemanes, pero el Villarreal no se vino abajo. Moleiro y Pepé dieron aire al ataque y Santi Mouriño, a balón parado, estableció el 1-1. Incluso pudo llegar el 1-2, pero Kobel salvó ante Buchanan.

Y ahí apareció el banquillo del Dortmund.

La entrada de Fabio Silva cambió la dinámica del encuentro. El portugués encontró un enorme espacio, asistió a Guirassy y el delantero guineano puso el 2-1. Poco después, el propio Guirassy volvió a ser protagonista al transformar un penalti provocado por un error de Mouriño en su marcaje.

El 3-1 parecía definitivo, pero el Villarreal no quiso marcharse de Alemania sin pelear hasta el último segundo. Guirassy marcó en propia puerta en el añadido y los de Íñigo Pérez tuvieron incluso una última oportunidad para rescatar un punto. Renato Veiga no acertó y el Dortmund terminó celebrando una victoria que durante muchos minutos había parecido mucho más complicada.

El Betis vuelve a Sevilla con una victoria de prestigio y una remontada para recordar. El Villarreal regresa de Dortmund con la sensación de haber tenido el partido en la mano y haberlo dejado escapar cuando más cerca estaba el premio. Una noche europea, en definitiva, con final feliz para unos y cruel para otros.