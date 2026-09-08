El Real Madrid niega rotundamente la prohibición de entrar al Bernabéu con banderas de España

El Real Madrid ha negado "rotundamente" que haya dado indicaciones para prohibir el acceso al estadio Santiago Bernabéu con banderas españolas o de cualquiera de las comunidades y ciudades autónomas del país, después de las informaciones y especulaciones aparecidas en redes sociales y en algún medio de comunicación antes del partido de la Liga de Campeones de este martes contra el Inter de Milán.

"Es rotundamente falso que desde el club se hayan dado indicaciones para prohibir el acceso al estadio Santiago Bernabéu de banderas españolas o de cualquiera de nuestras comunidades o ciudades autónomas", señaló la entidad madridista en un comunicado.

El club blanco aseguró que su normativa "sigue las directrices de la legislación vigente" y recalcó que "permite y siempre ha permitido, sin restricción alguna, el acceso de todas las banderas oficiales de nuestro país" al Santiago Bernabéu.

Las aclaraciones del Real Madrid llegan después de que en redes sociales se especulase con la posibilidad de que el club impidiese la entrada de banderas españolas y, en particular, de Ceuta, ante la posibilidad de una acción de apoyo a la ciudad autónoma durante el encuentro frente al conjunto italiano.

Las especulaciones se produjeron en un contexto marcado por la crisis de invasión en Ceuta y ante la previsión de que un sector de la afición madridista pudiera mostrar su respaldo a la ciudad autónoma durante el duelo europeo.

El Real Madrid, sin embargo, ha desvinculado su política de acceso al estadio de cualquier tipo de bandera oficial y ha insistido en que no existe ninguna prohibición específica sobre las enseñas españolas, autonómicas o de las ciudades autónomas.